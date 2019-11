Junior Cally ed Emma Muscat in Sigarette Rmx | il featuring anticipa il libro

Fonte : optimaitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019)edinRmx, il brano è disponibile da oggi in radio e negli store digitali. Ha debuttato alla posizione numero 1 della classifica degli album più venduti in Italia con Ricercato (Epic/Sony Music) e oratorna con una nuova versione del suo ultimo singolo.Rmx è disponibile da oggi, giovedì 14 novembre, insieme a, cantautrice e pianista nota al pubblico grazie alla partecipazione alla scorsa edizione di Amici di Maria De Filippi. Nella nuova versione del pezzo, la vocalità calda disi unisce alle rime dicon la produzione di Jeremy Buxton.è una delle tracce più intime dell'album Ricercato die attraverso una serie di immagini semplici, ma mai banali, porta l'ascoltatore a vivere in una dimensione malinconica. L'album Ricercatoè una delle tracce ...

