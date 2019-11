Jorge Lorenzo si ritira A Valencia la sua ultima gara di MotoGp

MotoGp – Ritiro Jorge Lorenzo - Marquez sponsorizza già il suo sostituto : “mio fratello Alex è pronto a tutto” : Jorge Lorenzo si ritira e il compagno di scuderia Marc Marquez sponsorizza già un possibile sostituto: il fratello Alex ha le carte in regola per sedersi sulla moto Honda Con una conferenza stampa svoltasi nel pomeriggio odierno, Jorge Lorenzo ha ufficializzato il suo Ritiro dalla MotoGp. Il pilota spagnolo ha spiegato di non essere più sicuro di poter tornare ad alti livelli dopo l’infortunio di Assen, pur avendo fatto di tutto per ...

MotoGp – Jorge Lorenzo annuncia il ritiro - sui social lo speciale messaggio di Biaggi : “ho un gran dispiacere amico mio” : Max Biaggi e lo speciale messaggio social dedicato a Jorge Lorenzo dopo l’annuncio del suo ritiro dalla MotoGp Qualcuno già se lo aspettava, altri invece speravano che questo momento arrivasse più tardi che mai: oggi Jorge Lorenzo ha annunciato a Valencia il suo ritiro dalle corse. La MotoGp perde dunque un grande campione, che ha dato tanto a questo splendido sport: il maiorchino, dopo una stagione resa complicatissima dai vari ...

VIDEO Jorge Lorenzo si ritira - la commovente standing ovation dei piloti : 5 titoli mondiali, 68 vittorie, 152 podi e 69 pole-position: sono questi i numeri di Jorge Lorenzo. L’iberico della Honda, oggi, ha preso la sua decisione: lasciare il mondo delle corse. Una notizia che, da tempo, era nell’aria, ma che l’iberico aveva smentito, anche duramente, non ammettendo che questo argomento venisse affrontato non dai diretti interessati. Oggi, nell’appuntamento con la stampa, Lorenzo ha chiarito i ...

VIDEO Jorge Lorenzo : “Mi ritiro - a Valencia la mia ultima gara” : “Sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

Valentino Rossi MotoGP - GP Valencia 2019 : “Cerco conferme dopo Sepang - su Jorge Lorenzo…” : Valentino Rossi prova ad affrontare con rinnovata fiducia il weekend del Gran Premio di Valencia 2019 di MotoGP. Il “Dottore”, rinvigorito dal quarto posto conquistato in Malesia proverà a tornare sul podio sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo, per interrompere un digiuno che si protrae ormai sin dal terzo appuntamento dell’anno, con il Gran Premio degli Stati Uniti. La sua Yamaha numero 46 ha messo in mostra qualche passo ...

MotoGp – Il ritiro di Jorge Lorenzo ed i test di Valencia - Dovizioso ammette : “dobbiamo migliorare se vogliamo lottare con Marc” : Il ritiro di Jorge Lorenzo ed il weekend di gara di Valencia: le parole di Dovizioso dalla conferenza stampa di Cheste E’ iniziato con una notizia bomba il weekend di gara di Valencia: al circuito Ricardo Tormo di Cheste, Jorge Lorenzo ha annunciato oggi il suo ritiro. L’addio alle gare del maiorchino è dunque la notizia del giorno e, ovviamente, la conferenza stampa piloti si è aperta proprio con questo argomento. / AFP PHOTO ...

MotoGp - Marquez cade dalle nuvole : “ho saputo del ritiro di Lorenzo in conferenza. Jorge coraggioso? Fosse stato un altro…” : Il campione del mondo ha rivelato di aver saputo del ritiro di Lorenzo nel corso della conferenza stampa di oggi Difficile credergli, eppure Marc Marquez è venuto a conoscenza del ritiro di Jorge Lorenzo nella conferenza stampa di oggi, quando il maiorchino ha rivelato al mondo la sua intenzione di dire basta. AFP/LaPresse Un indizio che conferma, se Fosse vero, un rapporto ai minimi termini tra il campione del mondo e l’ex Yamaha, ...

Sliding doors Lorenzo - Jorge ammette : “senza la caduta di Assen avrei continuato. Valentino Rossi? Ci amiamo quando siamo lontani” : Il maiorchino è tornato a commentare la sua decisione di ritirarsi, sottolineando i motivi che lo hanno spinto a dire basta Prima la conferenza stampa davanti a colleghi e giornalisti, poi la lunga intervista ai microfoni di Sky Sport MotoGp, nel corso della quale Jorge Lorenzo è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a ritirarsi. AFP/LaPresse Una decisione maturata dopo la caduta di Assen, fondamentale per fargli capire di non ...

MotoGP - chi sostituirà Jorge Lorenzo alla Honda? Ballottaggio Crutchlow-Zarco : La notizia è ormai ufficiale: Jorge Lorenzo si ritira e lascia il mondo delle corse. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo e uno dei personaggi più importanti della MotoGP, ha deciso di appendere il caso al chiodo. In un’affollata conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 della classe regina, l’annuncio dell’iberico. Una storia che quindi termina a 32 anni con 68 vittorie, 152 ...

