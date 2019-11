Jorge Lorenzo annuncia il proprio ritiro | in carriera ha vinto tre mondiali di MotoGP

MotoGp - Marquez cade dalle nuvole : “ho saputo del ritiro di Lorenzo in conferenza. Jorge coraggioso? Fosse stato un altro…” : Il campione del mondo ha rivelato di aver saputo del ritiro di Lorenzo nel corso della conferenza stampa di oggi Difficile credergli, eppure Marc Marquez è venuto a conoscenza del ritiro di Jorge Lorenzo nella conferenza stampa di oggi, quando il maiorchino ha rivelato al mondo la sua intenzione di dire basta. AFP/LaPresse Un indizio che conferma, se Fosse vero, un rapporto ai minimi termini tra il campione del mondo e l’ex Yamaha, ...

Sliding doors Lorenzo - Jorge ammette : “senza la caduta di Assen avrei continuato. Valentino Rossi? Ci amiamo quando siamo lontani” : Il maiorchino è tornato a commentare la sua decisione di ritirarsi, sottolineando i motivi che lo hanno spinto a dire basta Prima la conferenza stampa davanti a colleghi e giornalisti, poi la lunga intervista ai microfoni di Sky Sport MotoGp, nel corso della quale Jorge Lorenzo è tornato a parlare dei motivi che lo hanno spinto a ritirarsi. AFP/LaPresse Una decisione maturata dopo la caduta di Assen, fondamentale per fargli capire di non ...

MotoGP - chi sostituirà Jorge Lorenzo alla Honda? Ballottaggio Crutchlow-Zarco : La notizia è ormai ufficiale: Jorge Lorenzo si ritira e lascia il mondo delle corse. Lo spagnolo, cinque volte campione del mondo e uno dei personaggi più importanti della MotoGP, ha deciso di appendere il caso al chiodo. In un’affollata conferenza stampa a Valencia (Spagna), sede dell’ultimo round del Mondiale 2019 della classe regina, l’annuncio dell’iberico. Una storia che quindi termina a 32 anni con 68 vittorie, 152 ...

Jorge Lorenzo si ritira : Jorge Lorenzo si ritira dalle corse. A Valencia, dove si corre l'ultimo GP della stagione motociclistica, Lorenzo ha annunciato il ritiro in una conferenza stampa straordinaria affiancato dal numero 1 della Dorna, Carmelo Ezpeleta: «Mi ritiro, impossibile trovare ancora le motivazioni giuste. È meglio anche per la Honda: non posso lottare solo per finire le gare. Valencia 2010, il primo titolo in MotoGP, è stato il momento ...

MotoGp - Jorge Lorenzo annuncia il ritiro : A pochi giorni dall’ultima gara stagionale del Motomondiale, in programma a Valencia, è arrivato un annuncio che forse qualcuno si sarebbe aspettato, ma che inevitabilmente scuote il paddock: Jorge Lorenzo ha deciso di concludere la sua carriera. La scelta arriva al termine della sua prima stagione con la Honda, che aveva deciso di creare un […] L'articolo MotoGp, Jorge Lorenzo annuncia il ritiro è stato realizzato da Calcio e ...

MotoGP - Jorge Lorenzo si ritira! L’annuncio ufficiale : “Dopo Assen mi sono chiesto se ne valeva ancora la pena” : “sono qui davanti a voi ed a tutti i colleghi, che ringrazio per la loro presenza, per annunciare ufficialmente che mi ritiro. Domenica qui a Valencia correrò la mia ultima gara in MotoGP”. Jorge Lorenzo, quindi, toglie ogni dubbio al Circus del Motomondiale e, dopo aver indetto una conferenza stampa a sorpresa nella corso della giornata odierna, conferma le voci che erano incominciate a trapelare sin da questa mattina. Lo spagnolo ...

Jorge Lorenzo si ritira - Lin Jarvis svela : “è la decisione giusta. L’arrivo in Yamaha? Ricordo che Valentino Rossi…” : Interrogato sull’esperienza in Yamaha di Lorenzo, Lin Jarvis ha raccontato alcuni retroscena relativi anche al rapporto con Valentino Rossi Tutti presenti alla conferenza stampa di addio di Jorge Lorenzo, sia i piloti che i responsabili dei team che lo hanno accompagnato nel corso della sua carriera. AFP/LaPresse Nascosto nel pubblico anche Lin Jarvis, che con il maiorchino ha trascorso nove splendidi anni in Yamaha, conditi da ben ...

MotoGp - Carmelo Ezpeleta e quel regalo per Jorge Lorenzo : “ecco cosa faremo nel prossimo Gp di Jerez” : Il boss della Dorna, presente in conferenza stampa insieme al maiorchino, ha annunciato che nel prossimo Gp di Jerez ci sarà una nomina particolare per Lorenzo Jorge Lorenzo ha annunciato la fine della sua carriera, lo ha fatto nel corso di una lunga conferenza stampa, ammettendo di aver preso questa decisione dopo aver capito di non poter più lottare per la vittoria. AFP/LaPresse Presente insieme a Lorenzo, anche Carmelo Ezpeleta che ha ...

Il pilota spagnolo Jorge Lorenzo si ritira dal motociclismo : Jorge Lorenzo, pilota spagnolo della Honda in MotoGP, ha annunciato oggi in conferenza stampa il suo ritiro dal motociclismo dopo diciassette anni di carriera e cinque Campionati mondiali vinti, tre dei quali in MotoGP, la classe più competitiva del Motomondiale.

La fine di un lungo viaggio - Jorge Lorenzo si ritira : cala il sipario sulla carriera del maiorchino : Il pilota spagnolo è intervenuto in conferenza stampa per svelare il proprio futuro, spegnendo di fatto qualsiasi voce Una conferenza straordinaria per definire il proprio futuro, davanti all’intero paddock tutto riunito in sala stampa, compresi quei piloti che fino a domenica saranno i suoi compagni di viaggio. AFP/LaPresse Jorge Lorenzo si ritira, lo annuncia in conferenza stampa non senza un filo di commozione: “sono fiero e ...

Jorge Lorenzo pronto a lasciare la MotoGp : attesa per l’annuncio in conferenza stampa a Valencia : Jorge Lorenzo, 5 volte campione del mondo, è a un passo dall’addio alla MotoGp. Il pilota ha convocato una conferenza stampa straordinaria in cui, a quanto riporta la stampa spagnola, annuncerà la volontà di ritirarsi. L’appuntamento è fissato per le 15.00 del pomeriggio al Ricardo Tormo di Valencia dove domenica si correrà l’ultima gara del Motomondiale. “Valencia è un circuito abbastanza diverso da quelli su cui abbiamo corso”, ha ...

Jorge Lorenzo - il ritiro inglorioso di un campione del mondo. L’addio alla Ducati lo sbaglio più grande : A soli 32 anni cala il sipario sulla straordinaria carriera di Jorge Lorenzo, uno dei quattro grandissimi centauri che hanno segnato il Nuovo Millennio del Motomondiale (gli altri sono Casey Stoner, Valentino Rossi e Marc Marquez). Un finale triste ed inglorioso, non degno di un cinque volte campione del mondo che vanta 68 vittorie e 69 pole-position. Una decisione maturata al termine di una stagione da incubo, umiliante ed indecorosa. Approdato ...

MotoGP - SI RITIRA Jorge LORENZO! Alle 15.00 la conferenza stampa del pilota iberico! : La notizia è stata lanciata da AS: l’iberico JORGE Lorenzo di RITIRA dal motociclismo e la comunicazione ufficiale verrà data dallo stesso centauro oggi pomeriggio Alle ore 15.00 in una conferenza stampa indetta alla vigilia dell’ultimo Gran Premio della stagione 2019 del Mondiale MotoGP. Il cinque volte campione del mondo parlerà al circuito “Ricardo Tormo” e sarà affiancato da Carmelo Ezpeleta, CEO della Dorna: il GP di ...

MotoGp – Clamoroso dalla Spagna - la notizia spazza tutti : Jorge Lorenzo si ritira : Jorge Lorenzo spiazza tutti: dalla Spagna la notizia del ritiro del maiorchino, oggi pomeriggio l’annuncio a Valencia Inizia ufficialmente oggi il weekend di gara del Gp di Valencia, ultimo round della stagione 2019 di MotoGp. Il weekend di Cheste inizia con un Clamoroso colpo di scena: Jorge Lorenzo ha infatti convocato una conferenza stampa straordinaria, alle 15.00 di oggi pomeriggio, al fianco di Carmelo Ezpeleta e alla presenza ...