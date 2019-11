John e Charlotte | la coppia di sposi più anziana del mondo

Fonte : vanityfair

(Di giovedì 14 novembre 2019) Lui ha 106 anni (ne compie 107 il prossimo mese) e lei 105: insieme ne totalizzano ben 211.Henderson, di Austin, in Texas, sono lavivente piùdelper età aggregata, come certificato dal Guinness World Records. Stanno insieme da 85 anni e il 15 dicembre festeggeranno il loro ottantesimo anniversario di matrimonio.si conobbero nel 1934: erano entrambi studenti all’Università del Texas. Lei stava studiando per diventare insegnante e lui era un abile giocatore di football americano (dal 2010 è riconosciuto come il più vecchio ex giocatore vivente, e partecipa a una partita ogni anno).Henderson ricorda ancora la prima volta che vide la sua futura moglie in una sala di lettura. «si guardò alle spalle e sorrise: in quel momento mi fu chiaro che dovevo chiederle un appuntamento. Non vedeva l’ora che glielo ...

