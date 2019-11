Italia | Mancini annuncia l’attaccante titolare contro la Bosnia | Bonucci parla di

Bosnia-Italia - il ct Mancini ha le idee chiare : “siamo già qualificati - ma non ha senso fermarci adesso” : Il commissario tecnico è intervenuto al programma ‘Prodigi’ di Flavio Insinna, parlando del match con la Bosnia e del suo viaggio in Giordania “La sfida contro la Bosnia? Siamo già’ qualificati, ma visto che le cose stanno andando bene non ha senso fermarsi“. Roberto Mancini non ha nessuna intenzione di interrompere la striscia di dieci vittorie consecutive ottenuta con l’Italia e, nel match di venerdì ...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Gianluca Mancini lascia il ritiro - altra defezione in casa Italia per la sfida contro la Bosnia : La Nazionale Italiana di Calcio di Roberto Mancini si prepara al match di domani contro la Bosnia Erzegovina, valido per le Qualificazioni agli Europei 2020, dovendo fare la conta degli assenti. La selezione azzurra, infatti, già sicura di essere presente nella fase finale continentale, dovrà fare a meno per l’appuntamento di Zenica, oltre che di Domenico Berardi, Leonardo Spinazzola e Marco Verratti, anche del difensore della Roma ...

Italia - prime prove anti Bosnia per Mancini : corsa a tre per sostituire Verratti : Qualificazione ormai ampiamente acquisita per l’Italia di Roberto Mancini, che ha così la possibilità di iniziare a sperimentare (con largo anticipo) eventuali esperimenti. Venerdì si va in casa della Bosnia di Pjanic e Dzeko e il ct azzurro ha cominciato a provare schieramento e uomini da opporre. Un solo allenamento, oggi a Coverciano, ma intenso. Molte esercitazioni tecnico-tattiche. Se la difesa sembra ormai decisa, con ...

Bosnia-Italia - Mancini prova il 4-3-3 con Di Lorenzo e senza Insigne : Venerdì si giocherà Bosnia-Italia valevole per le qualificazioni all’Europeo (siamo già qualificati). A Coverciano il ct Mancini ha provato il 4-3-3 e ha provato la possibile formazione. Insigne non è stato schierato tra gli undici titolari. Casacca azzurra invece per Di Lorenzo. Mancini ha provato Donnarumma, quindi la linea difensiva composta da Di Lorenzo, Bonucci, Mancini e Biraghi. A centrocampo, Jorginho nel mezzo con la fianco ...

Italia - Mancini : “Ronaldo - ci vuole rispetto!”. Il ct ha parlato anche di Balotelli e polemiche Var : Superato il weekend di campionato, le varie nazionali chiamano all’appello i calciatori. Il c.t. Roberto Mancini ha risposto ad alcune domande in conferenza stampa. Una battuta ovviamente sul caso Cristiano Ronaldo, ecco le parole del tecnico: Ho solo letto quel che e’ successo, ma penso che i giocatori debbano sempre avere rispetto per gli allenatori e i compagni di squadra. Certo, qualche volta puo’ capitare portati ...

Qualificazioni Europei 2020 : i convocati dell’Italia per Bosnia e Armenia. Mancini chiama Cistana - Orsolini e Castrovilli - tornano Berardi e Zaniolo. Out Balotelli : La Nazionale italiana di calcio di Roberto Mancini tornerà protagonista nuovamente per le Qualificazioni agli Europei 2020. Gli azzurri, che già hanno conquistato il pass per la fase finale continentale grazie al successo all’Olimpico di Roma contro la Grecia, chiudono il loro percorso affrontando la Bosnia Erzegovina (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e l’Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo ...

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : premiati Cistana e Castrovilli - Balotelli assente : Roberto Mancini ha diramato l’elenco dei convocati per le partite contro Bosnia Erzegovina e Armenia: ci sono Cistana, Castrovilli e Orsolini, assente Balotelli Dopo aver archiviato la qualificazione ad Euro 2020 con tre gare d’anticipo, l’Italia può gestire le ultime tre partire del Girone J permettendosi di mettere alla prova chi ha giocato meno e nuovi convocati, al fine di dare nuovi feedback importanti al ct Mancini ...

Italia - i convocati di Mancini per Bosnia e Armenia : tre novità - out Balotelli : Ultimi impegni per la Nazionale Italiana di Roberto Mancini alle qualificazioni di Euro 2020. Dopo il pass ottenuto con tre turni d’anticipo, ecco le sfide contro Bosnia (venerdì 15 novembre allo Stadio ‘Bilino Poje’ di Zenica, ore 20.45) e Armenia (lunedì 18 novembre allo Stadio ‘Renzo Barbera’ di Palermo, ore 20.45). Questi i 29 convocati dal commissario tecnico azzurro, che si raduneranno lunedì 11 novembre presso il Centro ...

Italia - Mancini tra scherzo e serietà : “Buffon e De Rossi di nuovo in azzurro? Sarebbe una cosa bella…” : Il commissario tecnico della Nazionale Italiana ha parlato della possibilità di convocare De Rossi e Buffon, non chiudendo definitivamente la porta Roberto Mancini non chiude la porta a Gigi Buffon e Daniele De Rossi, sottolineando come entrambi potrebbero ricevere una nuova convocazione in azzurro. Foto Francesca Soli /LaPresse Presente alla conferenza stampa per ufficializzare il nuovo accordo tra FIGC e Rai, il ct della Nazionale ...

Qualificazioni Euro 2020 – Italia - Mancini ironizza : “record di Pozzo? Preferirei i suoi due Mondiali e l’Olimpiade” : Roberto Mancini eguaglia il record di 9 vittorie consecutive firmate da Pozzo nel 1938-1939: il CT azzurro baratterebbe volentieri il primato con i due Mondiali vinti dall’ex tecnico Italiano Grazie al successo ottenuto per 0-5 sul Liechtenstein l’Italia ha vinto la sua 9ª gara consecutiva, record che permette a Roberto Mancini di eguagliare le nove vittorie che Pozzo riuscì a mettere insieme fra il 1938 e il 1939. Un record ...

Liechtenstein-Italia - Mancini : “Ho avuto buone risposte. Pozzo? Ha vinto due Mondiali - mi basterebbe l’Europeo” : Al termine della gara contro il Liechtenstein il ct Roberto Mancini ha commentato ai microfoni di Rai Sport la prestazione della Nazionale italiana: “All’inizio abbiamo fatto fatica per non aver trovato il secondo gol, cambiando tanto ci poteva anche stare. Ho avuto risposte positive, altre che possono migliorare. Ma questo è dovuto proprio al fatto che chi c’era oggi ha giocato poco insieme”. Sull’ottimo ...

L'Italia travolge il Liechtenstein 5-0 - ?per Mancini la nona vittoria di fila : Con il pass per Euro2020 già in tasca, L'Italia vince anche a Vaduz in casa del Liechtenstein per 5-0. La "manita" firmato Bernardeschi, Belotti (doppietta), Romagnoli ed El...

Calcio - Qualificazioni Europei 2020 : Liechtenstein-Italia 0-5 - cinquina degli azzurri - Mancini eguaglia Pozzo : La Nazionale italiana di Calcio allunga la sua striscia vincente nelle Qualificazioni agli Europei 2020 e conquista l’ottava vittoria in altrettanti incontri nel Gruppo J. Gli azzurri, dopo aver ottenuto il pass nel match dello Stadio Olimpico di Roma contro la Grecia, hanno superato questa sera a Vaduz il Liechtenstein (fanalino di coda del raggruppamento) con il punteggio di 5-0. Un risultato un po’ bugiardo per quanto si è visto ...

Nazionale - l'Italia travolge il Liechtenstein 5-0. Doppio Belotti e 9 vittorie di fila : ct Mancini come Pozzo : Nove vittorie di fila. l'Italia travolte il Liechtenstein 5-0, dilagando nella ripresa, e il ct Roberto Mancini eguaglia il mitico Vittorio Pozzo con 9 vittorie consecutive. A Vaduz, nell'ottava giornata del Girone J delle qualificazioni agli Europei del 2020, gli azzurri già matematicamente qualifi