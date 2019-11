Inter | Giroud possibile rinforzo di gennaio | Zanetti blinda Lautaro Martinez

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) L'è attesa da un mercato diche potrebbe regalare importanti acquisti anche per dare delle alternative ad una rosa utilizzata quasi sempre negli stessi effettivi. Si lavora all'arrivo di almeno un centrocampista ed una punta, ma non sono escluse trattative a sorpresa per rinforzare gli esterni di centrocampo. A tal proposito si parla molto di unscambio fra Roma eche potrebbe riguardare Florenzi (in direzione Milano) e Politano (in direzione Capitale). Per quanto riguarda invece il centrocampo il nome più chiacchierato resta Rakitic del Barcellona ma la trattativa che potrebbe svilupparsi con più facilità potrebbe riguardare il settore avanzato. Secondo Sport Mediaset infatti l'sarebbe vicina all'acquisto di Olivier, punta del Chelsea attualmente poco considerato dal tecnico Lampard che gli preferisce Abraham. Il francese, nazionale con ...

GoalItalia : Florenzi e Giroud, l'Inter prepara il doppio colpo a gennaio ?? - sportli26181512 : Inter, Giroud prima scelta: ma ci sono quattro alternative: La prima scelta per l'attacco dell'Inter è Oliver Girou… - LombaFab : RT @PaUsai: Quindi,il Milan ha un progetto per Ancelotti,un tesoretto per Ibra e un piano per demiral. L Inter rakitic o vidal e spuntano f… -