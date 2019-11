Inside Xbox : puntata dedicata all’X019 stasera alle 21 : 00 : stasera alle 21:00, in occasione dell’evento X019 che celebra il mondo Xbox, Microsoft trasmetterà una puntata speciale di Inside Xbox. Annuncio Siamo incredibilmente entusiasti di essere a Londra questa settimana con la nostra comunità locale e coloro che si uniscono a noi online da tutto il mondo. L’anno scorso abbiamo resuscitato il nostro evento X0 perché riunire tutti per celebrare il nostro amore condiviso per i giochi è molto ...

La data di lancio di Xbox Scarlett potrebbe essere stata svelata da un Insider : La next-gen di Sony e Microsoft si avvicina a grandi passi, solo un anno ci divide dalle attese PS5 e Xbox Scarlett ma i fan continuano giustamente a chiedersi quale sarà la data di lancio precisa delle nuove macchine.I due colossi fino a questo momento hanno parlato di un generico "holiday 2020" come periodo di lancio, ma forse, ora, abbiamo ottenuto delle notizie più precise. Almeno per quanto riguarda l'uscita della nuova Xbox.Nello ...

Nuovo aggiornamento per gli Insider su Xbox One – Arriva il Sorprendimi! : Se siete membri del programma Preview su Xbox One ed avete attivo il canale o anello Alpha Skip Ahead, in queste ore avrete sicuramente ricevuto un Nuovo aggiornamento, a seguire vi riportiamo le novità. Nuovo aggiornamento per Xbox One L’aggiornamento come anticipato non è disponibile per tutti, non solo dovete essere membri del programma Preview ma è necessario che abbiate attivato il canale Skip Ahead. Una ...

Xbox One : UI delle Impostazioni semplificata [Insider] : Nell’ultima versione dell’OS di Xbox One, rilasciata ieri agli Insider nel ramo Alpha Skip Ahead, Microsoft ha rinnovato l’interfaccia delle Impostazioni. Impostazioni semplificate Abbiamo un nuovo lifting per le Impostazioni della tua console con categorie e sotto-categorie semplificate. Xbox ha ascoltato il tuo feedback e stiamo lavorando per rendere le Impostazioni facili da navigare e gestire, per controllare il device e ...

State of Play e Inside Xbox : Tutte le novità e annunci : Tra ieri sera e questa notte, Sony e Microsoft hanno tenuto in diretta i State of Play e Inside Xbox, durante i quali sono stati fatti degli annunci che vi riassumiamo a seguire. State of Play Mostrata per la prima volta la Modalità Storia di Call of Duty Modern Warfare con un Trailer e annunciati dei contenuti esclusivi PS4 Resa disponibile la DEMO di MediEvil sul Playstation Store con i primi livelli di gioco The Last of Us ...

