Influenza | Aifa invita a vaccinarsi | “Attenzione alle fake news”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) “Attenzione ai malanni di stagione e combatti con noi contro lenews. Sui vaccini segui le indicazioni di Agenzia italiana del farmaco (), ministero della salute e Istituto Superiore di Sanità”. Lo afferma l’in un post su Facebook. “E’ in corso, come ogni anno, la campagna informativa antle. Le principali raccomandazioni per proteggere se stessi e gli altri dall’e dsue conseguenze – spiega l’– sono, oltre a, lavare di frequente e accuratamente le mani, utilizzare un fazzoletto quando si starnutisce o tossisce per limitare la diffusione del virus, arieggiare spesso gli ambienti chiusi. Inoltre, non ricorrere agli antibiotici in caso di”. La vaccinazione, ricorda l’, è raccomandata e gratuita per le fasce della popolazione più a rischio, ma tutti i ...

Panf57 : RT @QSanit: #Influenza. #Aifa: “Attenzione a fake news, su #vaccini seguire indicazioni di Agenzia, Ministero e Iss” #Sanità @MinisteroSalu… - nonstoasinistra : RT @SecolodItalia1: Influenza, l’allarme dell’Aifa: «Fate attenzione, i social sono pieni di fake news sui vaccini» - SecolodItalia1 : Influenza, l’allarme dell’Aifa: «Fate attenzione, i social sono pieni di fake news sui vaccini»… -