Indonesia | violento terremoto nel mar delle Molucche | tremano Sulawesi e Malaku

Violento terremoto in Indonesia : scossa di M. 7.2 - si teme tsunami [MAPPE e DATI] : Una violenta scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio italiano in Indonesia. Alle 17:17, una scossa di magnitudo 7.2 ha colpito nel Mare delle Mollucche settentrionale, a 10km di profondità. Si teme che il sisma possa innescare onde di tsunami. L'articolo Violento terremoto in Indonesia: scossa di M. 7.2, si teme tsunami [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.