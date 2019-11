Indonesia | terremoto di magnitudo 7 4 Diramata allerta tsunami

Violento terremoto in Indonesia : scossa di M. 7.2 - si teme tsunami [MAPPE e DATI] : Una violenta scossa di terremoto si è verificata nel pomeriggio italiano in Indonesia. Alle 17:17, una scossa di magnitudo 7.2 ha colpito nel Mare delle Mollucche settentrionale, a 10km di profondità. Si teme che il sisma possa innescare onde di tsunami. L'articolo Violento terremoto in Indonesia: scossa di M. 7.2, si teme tsunami [MAPPE e DATI] sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto in Indonesia - scossa magnitudo 6.2 : Un Terremoto magnitudo Mwp 6.2 si è verificato in Indonesia alle 22:23:55 UTC (00:23:55 ora italiana, 05:23:55 ora locale) ad una profondità di 20 km. L’evento è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma. Non si ha notizia al momento di danni a persone o cose. L'articolo Terremoto in Indonesia, scossa magnitudo 6.2 sembra essere il primo su Meteo Web.

Terremoto Filippine - forte scossa di magnitudo 6.4 al confine con l’Indonesia : Un Terremoto di magnitudo 6,4 ha colpito la provincia occidentale di Davao, nelle Filippine meridionali, ed è stato avvertito nella provincia di Sulawesi settentrionale, nell'Indonesia centrale, come epicentro vicino al confine tra i due Paesi. Secondo l'agenzia di meteorologia e geofisica dell'Indonesia non c’è pericolo tsunami.Continua a leggere

Indonesia - terremoto nelle isole Molucche : il bilancio sale a 20 morti - 2mila evacuati : Il bilancio del forte terremoto che ha colpito le isole Molucche, in Indonesia, distruggendo case e provocando frane, è salito ad almeno 20 morti e 100 feriti in Indonesia: lo ha reso noto il portavoce dell’agenzia nazionale per i disastri, Agus Wibowo, precisando che oltre 2mila persone sono state evacuate. L'articolo Indonesia, terremoto nelle isole Molucche: il bilancio sale a 20 morti, 2mila evacuati sembra essere il primo su Meteo Web.

Violento terremoto in Indonesia : danni e morti alle Molucche : Una intensa scossa di terremoto di magnitudo 6.5 si è verificata in Indonesia alle 8.46 locali (questa notte in Italia), nella regione di Seram, Isola dell'Arcipelago delle isole Molucche. Secondo...

Forte scossa di terremoto in Indonesia : almeno un morto e diversi danni : Un terremoto magnitudo 6.5 si è verificato nella zona delle isole Molucche, in Indonesia, alle 01:46:45 ora italiana (08:46:45 ora locale), ad una profondità di 20 km. Al momento il bilancio del sisma è di almeno un morto e diversi danni: nella capitale provinciale di Ambon, parti dell’edificio di un’università islamica sono crollate, uccidendo un insegnante. Un ospedale della città è stato danneggiato e i pazienti sono stati ...