Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Uno studente hato in un college di Blagoveshchensk, nell’estremo oriente russo, uccidendo una persona e ferendone altre tre. Poi si èto puntando contro di sé l’arma, che stando alle prime ricostruzioni sarebbe un fucile da caccia. Lo riportano i media russi. Secondo la polizia, citata dalla Tass, il giovane potrebbe aver aperto il fuoco in seguito a un conflitto con altri studenti.“I corpi di due giovani, tra cui quello di colui che hato, sono stati trovati sul luogo dell’incidente”, fa sapere il dipartimento locale del ministero dell’Interno, secondo cui “le informazioni preliminari suggeriscono” che il responsabile dellatoria “si siato usando la sua arma”, che ”è registrata come appartenente a questo cittadino”.Sempre stando al Ministero, un giovane è ...

recycle__bin : RT @HuffPostItalia: In Russia liceale spara a scuola e poi si suicida. Due morti, tre feriti - HuffPostItalia : In Russia liceale spara a scuola e poi si suicida. Due morti, tre feriti - zazoomnews : Sangue in Russia liceale spara a compagni di scuola e poi si suicida: 2 morti e 3 feriti - #Sangue #Russia… -