In Italia ci sono 3 | 7 milioni di persone con diabete e una su 3 non sa di averlo

I cinque soldati feriti in Iraq sono rientrati in Italia. VIDEO : Il C130 dell'Aeronautica militare è atterrato a Ciampino alle 16.43. A bordo i cinque soldati feriti in Iraq domenica scorsa, in un attentato rivendicato dall'Isis. Con loro anche alcuni familiari, che li avevano raggiunti a Ramstein in Germania, all'ospedale militare americano dove si trovavano da qualche ora. Il fatto che siano potuti partire e rientrare in Italia conferma che le loro condizioni sono stabili, tanto appunto da poter viaggiare. ...

Strade killer - ecco quali sono le più pericolose d’Italia. Ogni anno migliaia di vittime : Ogni anno mietono centinaia di vittime. sono i morti della strada, spesso giovanissimi, traditi da una disattenzione. L’Aci, in un rapporto sulla localizzazione degli incidenti, traccia un bilancio dell’anno passato e analizza i 37.228 incidenti (1.166 mortali), 1.344 decessi e 59.853 feriti, avvenuti su circa 55.000 chilometri di Strade della rete viaria principale del Belpaese disegnando la mappa delle Strade pericolose italiane. Per gli ...

Storie Italiane Giada De Blanck sono stata perseguitata da uno stalker : Giada De Blanck racconta a “Storie Italiane” la sua storia è stata perseguitata da uno stalker per un anno dal 2011 al 2012, dopo che l’aveva vista in tv all’Isola dei Famosi. Un incubo da cui ancora oggi è difficile uscire. E lancia un appello per aiutare tante donne che si trovano ad affrontare lo stesso dramma: «Denunciate». Nel 2016 il suo molestatore, un trentenne sloveno, è stato condannato a otto mesi di reclusione (pena ...

Enrico Piaggio - Un sogno Italiano - fiction Rai 1/ Alessio Boni : 'Io sono un vespista' : Enrico Piaggio Un sogno italiano, fiction Rai 1, anticipazioni del 12 novembre: un sogno di un imprenditore nell'Italia del dopoguerra

Nave Italiana attaccata in Messico/ Derubata la Remas Micoperi "Sono delinquenti" : Nave italiana attaccata in Messico, Derubata l'imbarcazione Remas della Micoperi. Il numero uno del gruppo "Sono dei delinquenti"

Gli occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear sono ufficialmente disponibili in Italia : Gli occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear sono arrivati ufficialmente in Italia e sono già acquistabili a partire da oggi. L'articolo Gli occhiali smart Huawei X Gentle Monster Eyewear sono ufficialmente disponibili in Italia proviene da TuttoAndroid.

TrenItalia - l’alta velocità è in ritardo cronico e i social sono presi d’assalto. Avrei un consiglio : “Incubo, stress”. “Vergogna”. “Ridicoli”. “Scandalosamente sempre in ritardo”. “Sempre se riuscite ad arrivare”. Leggere la pagina Facebook “Frecciarossa” di Trenitalia è un’esperienza spiazzante. L’azienda posta immagini patinate di calciatori famosi spaparanzati in carrozza verso le partite in trasferta? Ecco che nei commenti i clienti comuni mortali sfogano la rabbia per i continui ritardi. L’azienda posta promozioni su ...

Storie Italiane - Luana Colussi : “Da cinque anni sono entrata nella strada della castità” : “Da cinque anni sono entrata in questa strada della castità ma so che c’è sempre dietro un motivo legato alla religione e a Dio. Per me è stato un percorso graduale perché mi sono occupata di altro”. Luana Colossi, ospite di Eleonora Daniele nel salotto di Storie Italiane, ha raccontato come è arrivata alla scelta della castità: “Da quando è finito il mio matrimonio ho sofferto tanto e ho metabolizzato la cosa piano piano ...

Nadal furioso col giornalista Italiano : “Davvero mi stai chiedendo questo? Basta - sono stronz***” : Il numero al mondo del ranking sconfitto all’esordio delle Atp Finals. Rafa Nadal perde contro Sasha Zverev per 6-2 6-4 e in conferenza stampa si presenta irritato. Il giornalista Ubaldo Scanagatta gli chiede se il matrimonio non abbia condizionato la sua capacità di concentrazione durante il match. E Nadal si arrabbia: “Sei serio o è uno scherzo? Ah, sei serio. Ma davvero mi stai chiedendo questa cosa? Basta con le ...

Ginnastica - Grand Prix 2019 : tutti i partecipanti dell’Italia. Ci sono le Farfalle - le Fate e Lodadio : che show a Milano : Sabato 23 novembre (dalle ore 15.30) si svolgerà il Grand Prix di Ginnastica, l’edizione 2019 della consueta kermesse che chiude la stagione della Polvere di Magnesio e che quest’anno si preannuncia ancora più spettacolare visto che andrà in scena nella magica cornice dell’Allianz Cloud di Milano e che si assegnerà il Trofeo dei 150 anni (proprio in questa occasione la Federazione concluderà i festeggiamenti durati per tutto il ...

A che punto sono le antenne Iliad : le zone più e meno coperte d’Italia : Com'è la situazione antenne Iliad in Italia? Non troppi giorni fa vi avevamo parlato dell'assenza di copertura in alcune regioni italiane, cosa che aveva gettato un po' nello sconforto i relativi conterranei. Il quarto gestore nazionale sta cercando di correre ai ripari, costruendo, giorno dopo giorno, la propria impalcatura di rete. Come riportato da 'UniversoFree.com', gli impianti proprietari sono in totale 1205 (l'ultimo aggiornamento ...

Bomba sul convoglio Italiano in Iraq - 5 militari feriti. Tre sono in gravi condizioni : Stavano svolgendo attività di addestramento («mentoring and training») in favore delle forze di sicurezza irachene impegnate nella lotta all'Isis

Conte incontra Merkel : “Italia e Germania sono i Paesi che più lavorano all’accordo sui migranti” : Italia e Germania condividono un "impegno congiunto per affrontare le principali sfide che ci attendono, la migrazione, il rilancio della crescita, l’occupazione, lottare contro il cambiamento climatico, completare la governance dell’Ue, il negoziato sul bilancio, la Brexit e il tema dell’allargamento dell'Ue": così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte in conferenza stampa con la cancelliera tedesca Angela Merkel.Continua a leggere

Taekwondo - post Croazia Open 2019 : dopo gli Europei di Bari - sono i club Italiani a prendersi la scena : Da Bari a Zagabria la strada non è poi così lunga, eppure delle differenze ci sono. Gli Europei 2019 di Taekwondo ormai sono alle spalle e nell’ultimo fine settimana l’epicentro continentale della disciplina si è spostato dall’altra parte dell’Adriatico per il Croazia Open 2019. Da un torneo G4 a un torneo G1 è chiaro che le cose cambino, per risonanza e partecipazione, ma non per questo gli aspetti da evidenziare devono ...