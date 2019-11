In Italia 15mila persone hanno l' Hiv | ma non lo sanno

Fonte : huffingtonpost

(Di giovedì 14 novembre 2019) Inl’HIV, ma non lo. Negli ultimi 7 anni nel nostro Paese, il numero delle nuove diagnosi è stato piuttosto stabile e i nuovi casi sono state provocati soprattutto da infezioni a trasmissione sessuale, sia di tipo sia eterosessuale sia omosessuale. Oltre la metà delle nuove diagnosi avviene in condizioni avanzate di malattia, o addirittura alla comparsa di sintomi o manifestazioni cliniche legate alla malattia conclamata. Sono circalenel nostro Paese che nondi essere infette e che ritardano inconsapevolmente la diagnosi. Questo quanto emerso in occasione della Giornata Mondiale della lotta contro l’Aids, durante un incontro organizzato a Roma presso il Ministero della Salute dal titolo “Hiv, presente e futuro del paziente cronico”, che ha avuto l’obiettivo di esplorare ...

