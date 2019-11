Il principe Harry e Meghan Markle non passeranno il Natale con la Regina e il resto della

Meghan Markle e il principe Harry - schiaffo alla Regina Elisabetta : dove passeranno il Natale : Meghan e Harry potrebbero saltare il Natale con la Regina Elisabetta e passarlo con la mamma della duchessa a Los Angelese. Il duca e la duchessa del Sussex stanno andando in California in vacanza di sei settimane lontani dagli impegni ufficiali, per trascorrere del tempo con Doria Ragland, dopo il

Basta impegni di corte. Fuga a Los Angeles per Meghan Markle e il principe Harry - : Carlo Lanna Si prospetta all'orizzonte un viaggio a Los Angeles per Meghan Markle e il Principe Harry, un viaggio che potrebbe curare la nostalgia da Hollywood della duchessa È tempo di vacanza per i Duchi di Sussex. Come riportano alcune indiscrezioni che sono trapelate in rete, Meghan Markle insieme al Principe Harry e al piccolo Archie, si appresta a lasciare la corte inglese, ma solo per un breve periodo di tempo. La coppia pare ...

Dopo Archie il principe Harry sogna un secondo Baby Sussex ? - : Sandra Rondini In visita a sorpresa alle famiglie dei militari di Windsor, il principe si è intrattenuto con le madri di più figli, facendo domande su come è avere un secondo bambino. Per i sudditi è un segnale che Archie potrebbe non restare ancora a lungo figlio unico Non si tratta più solo di rumors e pettegolezzi che si susseguono incalzanti l’uno dietro l’altro da settimane. A quanto pare le probabilità che Archie Harrison, ...

Meghan Markle - caos a Buckingham Palace. Il principe Harry è tornato a bere? «Non regge la pressione» : Meghan Markle, caos a Buckingham Palace. Il principe Harry è tornato a bere? «Non regge la pressione». La bufera mediatica che ha colpito i duchi di Sussex non accenna a placarsi. E adesso si aggiungerebbe un altro tassello. Come riporta il sito Il Giornale, secondo alcuni rumor, il principe Harry sarebbe ricaduto nel vizio dell’alcol. A riportare il gossip – che non è stato confermato – alcuni tabloid britannici, che ...

Meghan Markle - caos a Buckingham Palace. Il principe Harry è tornato a bere? «Non regge la pressione» : Meghan Markle, caos a ?Buckingham Palace. Il principe Harry è tornato a bere? «Non regge la pressione». La bufera mediatica che ha colpito i duchi di Sussex non accenna...

Il principe Harry al Terrence Higgins Trust Event - : Fonte foto: Getty imagesIl Principe Harry al Terrence Higgins Trust Event 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il ducsa di Sussex per il "National HIV Testing Week"

Il principe Harry avrebbe accennato all’idea di un secondo figlio : E ha dato un aggiornamento su Archie The post Il principe Harry avrebbe accennato all’idea di un secondo figlio appeared first on News Mtv Italia.

Il principe Harry e la gag con una fan. Lei : “Come sei bello”. E lui risponde mostrando la fede : “Sono sposato” : Harry e Meghan continuano a far notizia, questa volta ci pensa il principe a vestire i panni del protagonista di una gag diventata virale in rete. Bello ma sposato, questo il senso di quanto accaduto in Giappone, lo scorso 2 novembre, dove il duca del Sussex si trovava per assistere alla finale di rugby tra Inghilterra e Sudafrica. Il nipote di Elisabetta II è un grande appassionato di rugby ed è anche presidente onorario dal 2017 della RFU, la ...

Meghan Markle e il principe Harry : foto - : Fonte foto: Getty, LaPresseMeghan Markle e il Principe Harry: foto 1Sezione: Spettacoli Tag: British Royal Family Elisabetta Esposito Una carrellata di immagini di Meghan Markle e del Principe Harry: i duchi di Sussex sono pronti a volare negli Stati Uniti per trascorrere il Giorno del Ringraziamento Meghan Markle e il Principe Harry ...

Sei bellissimo - Sono sposato : quel simpatico botta e risposta del principe Harry con una studentessa : Non tutti sanno che il principe Harry è un grande appassionato di rugby e perfino presidente onorario dal 2017 della RFU, la Federazione Rugby dell’Inghilterra. Una carica, quest’ultima, “ereditata” dalla regina Elisabetta. Per questi motivi, come riporta il Telegraph, Harry non avrebbe perso per (quasi) nulla al mondo la partita finale del Rugby World Cup, disputatasi lo scorso 2 novembre in Giappone. In campo c’erano le sue due squadre “del ...

«Sei bellissimo!» : ecco la risposta del principe Harry (e gli altri gossip del weekend) : Il principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeIl principe Harry in GiapponeTutti pazzi per il principe Harry. Anche in Giappone, dove il Duca di Sussex si reca per assistere alla finale della Coppa del Mondo di Rugby tra Inghilterra e Sudafrica, vinta per 32 a 12 ...

Il principe Harry al Rugby World Cup - : Fonte foto: Getty imagesIl Principe Harry al Rugby World Cup 1Sezione: Spettacoli Carlo Lanna Il duca poco prima della finale fra Inghilterra e Giappone

Vogliono lasciare la Royal family? La decisione di Meghan Markle e del principe Harry : Il piano di Meghan Markle potrebbe essere appena iniziato. Uno scottante retroscena sta sconvolgendo in questi giorni la solita tranquillità dei palazzi londinesi. In effetti il principe Harry e sua moglie sono la coppia più rivoluzionaria della Royal Family inglese e, oltre al fatto che infrangono spesso il rigido protocollo, mettono in atto anche delle scelte decisamente insolite rispetto ai cognati William e Kate. Ma cosa sta succedendo? È ...

Meghan Markle - cittadinanza britannica a rischio per la moglie del principe Harry. : Il principe Harry e Meghan Markle hanno un programma un viaggio di sei settimane negli Stati Uniti prima di Natale: la rivelazione è arrivata dal Sunday Times e ha portato lo scompiglio tra i sudditi di Sua Maestà. Il motivo? Come riferiscono i tabloid britannici, tra cui il Sun, a preoccupare è il fatto che la Duchessa del Sussex rischia di perdere la cittadinanza britannica proprio a causa dei continui viaggi all’estero con Harry. La ...