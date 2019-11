Il nuovo trailer di Mortal Kombat 11 mostra il ritorno di Sindel

Sonic - il nuovo trailer del film rimaneggiato dopo le critiche : https://www.youtube.com/watch?v=uqEbjPKJc6k Tanto tuonò il web che la casa cinematografica corse ai ripari: così si può riassumere la travagliata vicenda del film tratto dal videogioco Sonic. Il personaggio della famosa saga videoludica della Sega, già adattato in passato in diverse serie animate, è al centro di una nuova versione cinematografica che la Paramount ha lanciato la scorsa primavera. Ma le prime immagini circolate in rete e ...

Il film Sonic the Hedgehog in un trailer che mostra il nuovo design del porcospino blu : Un nuovo trailer per il film di Sonic the Hedgehog ci mostra il design nuovo e migliorato di Sonic.Paramount ha pubblicato il secondo trailer del film con Jim Carrey, ponendo fine a mesi di speculazioni su come cambierà il design del famoso personaggio.Il trailer di oggi, che potete vedere qui sotto, ci fornisce uno sguardo al nuovo design, che elimina alcune delle terrificanti caratteristiche dell'originale. Il nuovo look assomiglia più da ...

Da Dragon Ball Super a Dragon Ball FighterZ : Broly combatte nel nuovo trailer : A quasi due anni dall'uscita, Dragon Ball FighterZ continua ad intrattenere i videogiocatori. D'altronde non si tratta solo di uno dei migliori picchiaduro ad incontri disponibili nell'attuale generazione - potete farlo vostro da gennaio 2018 nelle versioni PC, PlayStation 4, Xbox One e Nintendo Switch -, ma anche di uno dei migliori videogame dedicati ai Saiyan nati dalla matita e dal genio del mangaka giapponese Akira Toriyama. Almeno fino al ...

Soul : primo trailer del nuovo lungometraggio Disney e Pixar : Il 16 settembre 2020 arriverà nelle sale italiane il nuovo lungometraggio d’animazione Disney e Pixar: Soul. Il film diretto da Pete Docter e prodotto da Dana Murray accompagnerà il pubblico in un viaggio inaspettato dalle strade di New York all’immensità di regni cosmici mai visti prima e nell’immaginario “You Seminar”, un luogo fantastico in cui tutti scoprono la propria personalità e unicità. Nella versione originale di Soul, il cast di voci ...

Soul - ecco il teaser trailer del nuovo film Pixar : https://www.youtube.com/watch?v=4TojlZYqPUo È stato annunciato lo scorso giugno il prossimo progetto animato di casa Pixar intitolato Soul. Il nuovo film animato, diretto dal presidente di Pixar in persona Pete Docter (Up, Coco) su una sceneggiatura scritta , arriverà nelle sale nel 2020 con Mike Jones e Kemp Powers, vedrà come protagonista l’attore Jaime Foxx che presta la voce a Joe Gardner, un musicista che ha l’occasione di ...

Superliminal - il folle puzzle che gioca con le prospettive in un nuovo trailer che annuncia la data di uscita : Attraverso un comunicato stampa, lo sviluppatore Pillow Castle Games è entusiasta di annunciare ufficialmente che il suo puzzle game a prospettiva forzata, Superliminal, sarà disponibile su PC a partire dal 12 novembre. Per celebrare la data di lancio il team ha pubblicato inoltre un nuovo trailer.Superliminal è un puzzle in prima persona per giocatore singolo che utilizza la percezione come meccanismo. Interpreterete il ​​ruolo di ...

Voci insistenti sul nuovo film Harry Potter 2020 a causa di un presunto trailer : cosa sappiamo : Iniziano ad essere insistenti le Voci riguardanti la realizzazione del nuovo film Harry Potter 2020. Da anni le indiscrezioni sul tema su susseguono, soprattutto sui social, dove di tanto in tanto vengono pubblicati dei trailer apparentemente legati a questo progetto. Considerando l'enorme numero di fan che c'è ancora oggi in Italia, come abbiamo percepito dopo la pubblicazione della nostra ultima news a tema in ordine di tempo, è chiaro che ...

«Bad Boys For Life» - guarda il nuovo trailer in esclusiva su GQ : Bad Boys, terza avventura: il conto alla rovescia è iniziato e già a buon punto. A 24 anni dall'inizio del fortunato sodalizio tra uomini ma anche tra crime e commedia dura, già dotato di un secondo capitolo nel 2003, torna la coppia Will Smith e Martin Lawrence nei panni di Mike Lowrey e Marcus Burnett. Divertimento e fuochi d'artificio sono assicurati. Scopri le novità del nuovo capitolo Bad Boys For Life in questo nuovo trailer di 2 minuti e ...

Persona 5 Scramble : The Phantom Strikers sarà un sequel diretto di Persona 5? nuovo trailer disponibile : Persona 5 Scramble: The Phantom Strikers è il Nuovo atteso RPG action di Koei Tecmo e Omega Force, e come ci è stato fatto notare non si tratta di un semplice spin-off alla Dynasty Warriors.Persona 5 Scramble si vuole porre infatti come un più diretto sequel di Persona 5, per cui vi consigliamo di non perdervi l'ultimo trailer uscito, che vi proponiamo qui di seguito.Ambientato 5 mesi dopo gli eventi di Persona 5, la storia si concentrerà sullo ...

The New Pope il nuovo teaser trailer in vista del debutto a gennaio su Sky e HBO : The New Pope a gennaio su Sky Atlantic e in streaming su Now Tv negli USA su HBO. Secondo teaser trailer Dopo un teaser trailer visionario e onirico, abbiamo nuove scene di The New Pope. La serie in 9 episodi interamente diretta da Paolo Sorrentino arriverà a gennaio su Sky Atlantic (azzardiamo un venerdì 3 o 10 gennaio) e in streaming su Now Tv. La serie è prodotta da Lorenzo Mieli e Mario Gianani per Wildside, parte di Fremantle, e co-prodotta ...

Diablo Immortal : il gioco si mostra nelle sue dinamiche con un nuovo trailer dalla BlizzCon 2019 : La BlizzCon 2019 ha portato con sé moltissime novità sul brand di Diablo, incluso il capitolo per dispositivi mobili Diablo Immortal, naturalmente. Come possiamo vedere, infatti, sono stati mostrati i nuovi sviluppi effettuati sul gioco, in particolare sono state mostrate di frangenti di gameplay con un nuovo interessante trailer.Possiamo dunque appurare lo stato avanzato di sviluppo del gioco, in arrivo per dispositivi Apple e Android quanto ...

The Witcher a Lucca Comics & Games : il nuovo trailer e una chiacchierata con le protagoniste : https://www.youtube.com/watch?v=2X0TgbQ5sQE Arriverà il prossimo 20 dicembre su Netflix l’attesa serie tv The Witcher, tratta dai romanzi dello scrittore polacco Andrzej Sapkowski. La produzione è stata presentata a Lucca Comics & Games 2019, con anche il lancio in anteprima mondiale del nuovo trailer. Presenti alla manifestazione, oltre allo stesso autore, anche la showrunner Lauren Schmidt Hissrich, assieme alle due protagoniste ...