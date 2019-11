Il nuovo gioco di Rare per Xbox Scarlett sarà annunciato all' X019?

Fonte : eurogamer

(Di giovedì 14 novembre 2019) Secondo l'analista Daniel Ahmad di Niko Partners, Microsoft ha in programma di rivelare diversi giochi first party all'evento, tra cui una nuova IP dello sviluppatore di The Outer Worlds, Obsidian.VGC ha appreso anche che iltitolo diè undi avventura in terza persona basato su una IP totalmente originale. Sarebbe la seconda nuova IP consecutiva dello sviluppatore dopo l'uscita di Sea of ​​Thieves nel 2018.Ilè ancora lontano diversi anni dall'uscita, è stato detto a VGC, ma Microsoft è ansiosa di mosti contenuti first party prima del lancio dinel 2020, in particolare a seguito della significativa spesa per le acquisizioni di studi.Leggi altro...

