Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) Tutti sognano Zlatan. Il Bologna tratta ormai da giorni, complice l’amicizia che lega Ibra a Mihajlovic. Lo sogna anche il Milan, a cui la sua esperienza farebbe comodo in un momento non troppo felice. Ieri lo svedese ha salutato i Los Angeles Galaxy con un tweet. Ha scritto: “Sono arrivato, ho visto, ho conquistato. Grazie Los Angeles Galaxy per avermi fatto sentire di nuovo vivo. Ai tifosi del Galaxy: volevate Zlatan, vi hodato Zlatan. Prego. La storia continua… Adesso tornate a vedere il baseball”. I came, I saw, I conquered. Thank you @lagalaxy for making me feel alive again. To the Galaxy fans – you wanted Zlatan, I gave you Zlatan. You are welcome. The story continues…Now go back to watch baseball pic.twitter.com/kkL6B6dJBr — Zlatan Ibrahimović (@Ibra official) November 13, 2019 La Gazzetta dello Sport, qualche giorno fa, scriveva ...

napolista : Il Messaggero: Ibrahimovic si offre al Napoli. Vuole 3-4 milioni per sei mesi Il quotidiano scrive che il campione… -