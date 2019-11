Il maltempo devasta la costa veneta | grossi danni da Jesolo a Caorle e Bibione FOTO

Pozzetti fognari scoperchiati a pochi metri dal mare : i danni devastanti del maltempo in Sicilia [VIDEO] : Il maltempo e l’erosione costiera hanno danneggiato gravemente diversi chioschi sulla spiaggia agrigentina di San Leone. Il mare ha anche aggredito la pista ciclabile del viale delle dune, ha danneggiato la condotta fognaria e ha scoperchiato i Pozzetti delle fogne, a pochi metri dal mare. Ecco il video pubblicato su Facebook dall’associazione mareamico Delegazione di Agrigento: I danni del maltempo in Sicilia [VIDEO] L'articolo ...

maltempo - il Ciclone Mediterraneo ha devastato la Marina di Policoro : danni gravissimi - è un disastro [FOTO] : Il Maltempo provocato dal Ciclone Mediterraneo ha letteralmente devastato, la scorsa notte, il litorale metapontino. Situazione drammatica a Policoro, dove i danni sono ingenti. Sul posto è arrivato il governatore della Regione Basilicata Vito Bardi, che ha annunciato il sopralluogo “per verificare di persona i danni del Maltempo. Ci sono – ha aggiunto – gravi danni alle infrastrutture, ma per fortuna non ne sono stati ...

Allerta Meteo - Uragano Mediterraneo in formazione : scenario DEVASTANTE per Lunedì 11 e Martedì 12 - maltempo distruttivo al Sud : Allerta Meteo – Splende il sole in questa Domenica di metà Novembre su gran parte d’Italia, abbiamo +21°C a Reggio Calabria e Siracusa, +20°C a Catania, Gallipoli e Monopoli. Nulla lascia presagire quanto accadrà nei prossimi due giorni proprio nelle Regioni del Sud, eppure in Sardegna ha già iniziato a piovere. Diluvia a Oristano dove sono caduti 13mm di pioggia e ci sono +11°C in pieno giorno, prime piogge anche a Sassari e ...

Forte maltempo a Ibiza : alberi divelti e strade devastate [VIDEO] : Violento maltempo ha colpito la Spagna orientale, dove le piogge hanno causato allagamenti in diverse zone del Paese. La regione maggiormente colpita è stata la Catalogna, dove da ieri c’è allerta rossa ed è stata registrata una vittima a causa delle forti piogge. Situazione complicata nelle Baleari, in particolare sull’isola di Ibiza, in particolare, una tempesta ha causato danni e disagi in diverse zone. Un resort è stato ...

maltempo - parti dell’Europa in ginocchio : alluvioni - devastazione - morti e dispersi in Italia - Francia e Spagna [FOTO e VIDEO] : Parte dell’Europa fa i conti con il Maltempo. Oltre all’Italia, devastata al Nord-Ovest da nubifragi e alluvioni, in pochi giorni, su alcune zone della Spagna sudorientale e della Francia meridionale sono caduti quasi 3 mesi di pioggia a causa del forte sistema che ha sferzato il Mediterraneo occidentale. Molte località da Peniscola (Spagna) a Montpellier (Francia) hanno ricevuto 50-100mm di pioggia, con le località più colpite che hanno ...

Devastante terremoto in Pakistan : almeno 32 morti e oltre 400 feriti - soccorsi complicati dal maltempo [FOTO e VIDEO] : Il bilancio del violento terremoto magnitudo 5.8 che ha colpito ieri la zona del Kashmir amministrata da Islamabad, è di almeno 32 morti e 476 feriti: lo ha reso noto il capo della polizia locale, Sardar Gulfraz Khan, citato dalla Dpa. Il sisma è stato avvertito in diverse parti del Pakistan. A rendere difficili i soccorsi anche le piogge torrenziali che si sono abbattute sulla regione. Decine le case, i negozi e le strade danneggiati dalla ...