Il fondatore di Wikipedia ha spiegato perché ha creato un nuovo social 

Fonte : agi

(Di giovedì 14 novembre 2019) Da sempre Jimmy Wales, co-founder di, ha difeso l'informazione libera e verificata. Per questo, dopo la famosa enciclopedia online, ha deciso di fondare una nuova piattaforma, Wt:Social, con l'obiettivo di combattere clickbaiting, fake news e titoli fuorvianti. Se i social sono spesso il veicolo, e il motivo, di queste pratiche sbagliate, la soluzione è crearne uno che possa essere più affidabile, condiviso e facile da utilizzare. La scorsa settimana, sul “rivale” Twitter, Wales ha annunciato di aver superato, a poche settimane dal lancio, i 25 mila iscritti. Oggi, secondo quanto riporta il Financial Times, ci si avvicina già a quota 50 mila. My new social network https://t.co/x4CpI3XgDz now has over 25,000 members and growing. That's growth of 23,500 in a week. 1/ — Jimmy Wales (@jimmy wales) November 6, 2019 La nuova società, come scrive il giornale inglese, è ...

