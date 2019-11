Il cane “unicorno” esiste | ecco la storia del cucciolo abbandonato per la malformazione

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il suo nome è Narvalo, è un cagnolino di poche settimane nato con una piccola coda al centro della fronte. A causa di questa, ilè statodalla propria famiglia. Fortunatamente, è stato portato in salvo nel centro specializzato Mac’S Mission del Missouri, che si occupa principalmente di animali con “disabilita’”. Il piccolo è stato visitato dai medici che hanno escluso complicazioni per la sua salute. Per questo hanno deciso di non rimuovere la piccola coda. Diventato una star dei social da quando i proprietari del centro veterinario hanno postato la sua foto, è già gara di solidarietà per adottarlo, ma gli specialisti dicono che Narvalo non è ancora pronto. L'articolo Il“unicorno”ladelper lasulla fronte proviene da Il Fatto Quotidiano.

