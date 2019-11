Il bollettino di guerra del calcio minore | dal Piemonte alla Sicilia

Fonte : ilnapolista

(Di giovedì 14 novembre 2019) A Rimini, e a Modica. La violenza ultras non conosce soste, e piovono daspo, da nord a sud. E poi c’è la violenza in campo, con pugni, aggressioni e squalifiche. Il” non si fa mancare niente. Ne sono stati distribuiti 22, di cui 10 con obbligo di firma durante le partite, per la rissa con bottiglie, mazze e cinture, tra tifosi del Padova e del Vicenza dello scorso 22 settembre nell’area di parcheggio dell’autogrill Montefeltro Ovest dell’A14 a Riccione, in provincia di Rimini. Un derby. Il 22 settembre le due tifoserie sono dirette a Pesaro e Gubbio, in provincia di Perugia, per i match Vis Pesaro-Padova e Gubbio-L.R. Vicenza. Intorno alle 13 i tifosi vicentini, scortati da una pattuglia della Polizia, si fermano nell’area di servizio “Montefeltro Ovest” in Romagna. Ma arrivano i tifosi padovani, con ogni probabilità ...

