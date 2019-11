Ibrahimovic annuncia l’addio ai Galaxy e saluta gli Usa | “Ora tornate a guardare il

Fonte : milanworld

(Di giovedì 14 novembre 2019) Direttamente dal suo profilo Instagram, Zlatanhato il suo addio ai L.A., squadra della MLS americana nella quale ha militato nelle ultime due stagioni. Il messaggio perre il club californiano, con cui il contratto scadrà il prossimo 31 dicembre, è stato in pieno “stile Ibra”, ovvero decisamente sopra le righe. Queste le parole con cui il colosso di Malmoe hato i suoi tifosi: “Sono venuto qui, ho visto ho conquistato (Veni, Vidi, Vici, ndr). Grazie Los Angelesper avermi fatto sentire ancora vivo. Ai tifosi dei, volevate Zlatan, vi ho dato Zlatan. Prego. La storia continua… Orail baseball”. View this post on Instagram I came, I saw, I conquered. Thank you @lafor making me feel alive again. To thefans – you wanted Zlatan, I gave you ...

