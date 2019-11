I volontari delle emergenze in piazza contro il Governo

Le volontari e che puliscono le case delle donne che lottano contro il cancro : Un esercito di 1200 volontarie pulisce le case delle donne statunitensi e canadesi con il cancro , e lo fa gratuitamente, perché le malate possano, intanto, dedicarsi a se stesse, ai loro cari e alle attività che amano, senza doversi preoccupare di sprecare tempo ed energie spolverando e lavando pavimenti. Cleaning for a Reason è un’organizzazione non profit che ha un obiettivo: «Lasciare che queste donne coraggiose e forti si concentrino ...

Settimana delle sezioni Uildm - i volontari con e senza disabilità raccontano la loro esperienza : “Ora vediamo il mondo con occhi diversi” : Fare volontariato non solo aiuta chi ha più bisogno e trae un beneficio fondamentale da questa attività, ma gratifica e può cambiare in meglio anche l’esistenza di chi lo compie. E’ questo il significato dell’essere volontario per le persone che sostengono l’Unione italiana lotta alla distrofia muscolare (Uildm). In occasione della Settimana delle sezioni Uildm terminata il 13 ottobre, alcuni volontari hanno raccontato a Ilfattoquotidiano.it la ...