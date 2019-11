I Racconti di Parvana – The Breadwinner dal 25 novembre al cinema

Fonte : romadailynews

(Di giovedì 14 novembre 2019) In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne porta in sala Il 25, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, arriva in sala IDI– THEcon Wanted. Il film di animazione, prodotto da Angelina Jolie e diretto da Nora Twomey. Vincitore del premio della giuria e del pubblico, oltre a un riconoscimento alla migliore musica originale alla 42/ma edizione dell’International Animation Festival di Annecy, il film è una magica storia di emancipazione femminile, coraggio e forza che coniuga l’espressività visiva con l’impronta realistica dell’Afghanistan sotto il regime talebano. SINOSSI: Idiè la storia di una ragazza di 11 anni cresciuta sotto il regime talebano nella Kabul del 2001. Quando il padre viene ingiustamente arrestato, ...

