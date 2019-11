I GIORNI DEL SUD Mediterraneo e sviluppo | un nuovo metodo e si volta pagina

Dieta strong del pompelmo rosa per dimagrire in 7 GIORNI : La <strong>Dietastrong> strong del pompelmo rosa aiuta dimagrire velocemente in 7 giorni. Ecco cosa mangiare ogni giorno per perdere peso

Sei GIORNI di Enduro 2019 - i risultati della terza giornata di gare a Portimao : Confermato il 3° posto nel Trofeo e nel Trofeo Junior così come tra i club, irisultati ufficiosi del terzo giorno di gara Terzo giorno di gara, nuovi percorsi. La Sei Giorni di Enduro 2019, in fase di svolgimento in Portogallo, oggi ha visto i piloti confrontarsi sulle Prove Speciali disegnate tra l’Autodromo dell’Algarve e Marmelete, a nord dell’impianto. Il primo test – più tecnico rispetto ai successivi, molto veloci – si è svolto ...

Tangenziale di Napoli - l'ultimatum del ministro : «Via il cantiere in due GIORNI o di nuovo gratis» : Paola De Micheli non ha avuto tentennamenti quando ieri è arrivata a Napoli e ha affrontato il tema della Tangenziale: «La società ha assicurato che entro due giorni verranno...

I GIORNI DEL SUD/ Zigon - Getra - : il Mezzogiorno - nuovo hub energetico dell'Europa : Ludovica Zigon parla delle concrete possibilità che il Sud può avere come hub energetico "green" tra Ue e Marocco. Se n'è parlato ai "GIORNI del Sud"

Carburanti : A Torino 4 GIORNI di riunioni del Cen : Roma, 12 nov. (Adnkronos) – Si sono aperti oggi a Torino, fino al 15 novembre, i lavori del Cen (il Comitato Europeo di Normazione) per l’aggiornamento e lo sviluppo periodico delle specifiche tecniche e prestazionali di tutti i Carburanti utilizzati nell’autotrazione (gpl, Benzina, Diesel, Biodiesel, HVO, Etanolo, Biometano, ecc), per tenere conto dell’evoluzione della normativa comunitaria sulla qualità ambientale. ...

Una dieta rivoluzionaria che si chiama Dieta del 17 e serve a far perdere 9 kg in 17 GIORNI : Un dietologo, Michael Moreno ha pubblicizzato la sua Dieta che è chiamata “Dieta del 17” perché promette di far perdere 9 Kg in 1soli 17 giorni. Il dietologo Michael Moreno è americano e spoeiga che questa Dieta si divede inn tre fasi e in ogni fase si perdono tanti chili. La prima fase prevede l’0asunzione di 1200 calorie mangiando carne magra, , verdure senza amidi, due yogurt bianchi, due frutti con basso indice glicemico, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 10 novembre : caso Ilva - procedura d’urgenza perché il tribunale risponda in 10 GIORNI : Il caso ex-Ilva Conte frena lo scudo. Ora ricorso e ispezioni Niente scudo penale, almeno per ora. perché il Movimento non lo potrebbe mai reggere in Parlamento, e perché l’avvocato che fa il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nutre seri dubbi giuridici su questa strada. Così arriverà il contrattacco contro Arcelor Mittal: innanzitutto a livello giudiziario, perché i commissari dell’Ilva di Taranto impugneranno con un ricorso […] di ...

Dieta dello yogurt : come dimagrire in 3 GIORNI : La Dieta dello yogurt per dimagrire in 3 giorni è una Dieta lampo facile da seguire. Ecco il menù completo dei 3 giorni per perdere peso.

Dieta detox del Dr. Hyman : 10 GIORNI per sgonfiarti e dimagrire : La Dieta detox del Dr. Hyman è un regime alimentare che consente, in soli 10 giorni, di sgonfiarsi e di perdere peso (si parla di un dimagrimento di circa 5 kg). Il suo ideatore è il nutrizionista britannico Mark Hyman, Direttore del Cleveland Clinic Center for Functional Medicine. Chi segue questa Dieta deve iniziare eliminando dalla propria alimentazione zucchero, dolcificanti naturali e non, glutammato, sale. Fondamentale è invece dare spazio ...

La lotta contro il cancro continua con i GIORNI della ricerca : In Italia nel 2019 sono stimate 371 mila diagnosi di tumore: un numero che non conforta in assoluto eppure, come indicano i numeri del più recente rapporto Aiom/Airtum sui numeri del cancro nel nostro Paese, una cifra più bassa di 2mila unità paragonata al 2018, ma ancora troppo alta. Chi si ammala, per fortuna, ha più chance di sopravvivere: infatti sia per le donne che per gli uomini è in aumento la sopravvivenza a cinque anni dalla malattia. ...

Arriva la Knam Chocolate Experience : 4 GIORNI nel mondo del cioccolato : Knam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la seconda edizioneKnam Chocolate Experience, la ...

Liverpool - due partite in due GIORNI : non si tratta della prima volta… : Il Liverpool sta disputando una stagione veramente importante, i Reds sono ancora imbattuti in campionato con l’obiettivo di tornare a vincere anche in Premier League, in Champions League la situazione è ancora ottima con chance di arrivare fino in fondo alla competizione. Nel frattempo un episodio curioso, la squadra di Klopp giocherà due partite in due giorni, prima la gara valida per i quarti di Coppa di Lega confermata per il 17 ...