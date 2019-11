Henry Ford II | l' uomo che sfidò Enzo Ferrari

Fonte : gqitalia

(Di giovedì 14 novembre 2019) Chi eraII, l'che sfidòe riuscì anche a batterlo? Pur non essendo uno dei protagonisti principali del film Le Mans '66 - La grande sfida, che esce oggi al cinema, è comunque un personaggio centrale. È lui che decide di provare a comprare il Cavallino Rampante, scontrandosi con, è lui che dice: «Noi vendiamo milioni di auto ma quest'è su tutti i giornali ogni lunedì solo perché vince qualche corsa». Ed è sempre lui che decide di stanziare fondi illimitati per sconfiggere laproprio nel suo feudo, dopo il rifiuto a vendere del Drake.II era un capitano di industria come non ne esistono più, un100% made in USA e un convinto capitalista. Portava il nome del nonno, fondatore di una delle Case automobilistiche più importanti del mondo ed era ...

__Sarcasmo___ : #Zaia che chiede perché il #Mose non funzioni è come Henry Ford che chiede: '...E mo' perchè non mette in moto?' #AcquaAltaAVenezia -