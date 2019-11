Halle Berry accusa l’ex di incesto e razzismo

Fonte : ilgiornale

(Di venerdì 15 novembre 2019) Sandra Rondini L'attrice ha intentato causa all'ex fidanzato, con cui ha avuto una storia di 5 anni,ndolo di avere da sempre una relazione incestuosa con un membro della sua famigliahato l'ex fidanzato Gabriel Aubry di "avere un rapporto sessuale incestuoso con un membro della sua famiglia" e di aver usato spesso chiamarla con "epiteti razzisti" durante la loro storia d'amore durata cinque anni. Documenti giudiziari precedentemente sigillati sono emersi riguardo alla loro turbolenta relazione. Tra le molte accuse che la diva muove all'ex compagno c'è anche quella di essersi rifiutato di riconoscere la loro figlia, Nahla, come birazziale, ossia mulatta, "perchè lui è bianco e detestava avere una figlia non bianca come lui". I documenti del 2011 - che sono stati ottenuti da RadarOnline – riportano la storia di un uomo che criticava costantemente il ...

