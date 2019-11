Google Maps aiuta i turisti pronunciando in 50 lingue gli indirizzi

Google Maps aiuta i turisti pronunciando 50 lingue gli indirizzi : (Foto: Google) Spesso mostrare un indirizzo su una mappa può non essere sufficiente per comunicare una destinazione per esempio a un taxista poco pratico di tecnologia oppure a un passante per strada. Essere turisti in paesi con un alfabeto completamente diverso può rendere ogni spostamento problematico, ma grazie al prossimo aggiornamento di Google Maps verrà introdotta una funzionalità davvero molto interessante. Sull’applicazione per ...

Arriva la traduzione simultanea su Google Maps : (Foto: Getty Images) Google integrerà le funzioni del suo traduttore all’interno di Google Maps con l’intento di facilitare i viaggi in paesi stranieri dove la lingua è un ostacolo. Attraverso Google Maps gli utenti, oltre a impostare il navigatore satellitare, possono perlustrare i quartieri, prenotare hotel o ristoranti e informarsi sulle attività presenti nella zona circostante. Tutto questo diventa difficile quando ci si trova in un paese ...

Google Maps e Google Traduttore uniscono le forze per rendere più semplici i viaggi all'estero, grazie a un sistema di traduzione istantanea integrato.

Google - in Maps arriva il Traduttore : Roma, 13 nov. (Adnkronos) – Viaggiare diventa più facile. In Google Maps arriva il Traduttore del motore di ricerca e questa nuova funzionalità sarà disponibile anche in Italia tra i 47 Paesi in cui sarà implementata nel corso del prossimo mese. Dunque Maps e Traduttore si avvicineranno, rendendo possibile chiamare il secondo direttamente da Maps. La nuova funzionalità di traduzione consente al telefono di pronunciare il nome o ...

Google Maps ti aiuterà a orientarti all'estero grazie al traduttore : Con Google Maps viaggiare è diventato più facile che mai. Puoi perlustrare un quartiere prima di prenotare un hotel, trovare indicazioni stradali mentre sei in giro o vedere quali ristoranti sono consigliati dalla gente del posto grazie alle recensioni tradotte automaticamente. Tuttavia, quando ci si trova in un Paese straniero di cui non si conosce la lingua, muoversi può essere ancora difficile quando si presenta la ...

Con un aggiornamento che arriverà nel corso delle prossime settimane, Google Maps mostrerà i punti di interesse sponsorizzati anche nell'interfaccia di navigazione.

Con una modifica lato serve il team di Google sta implementando la possibilità di modificare e gestire il proprio profilo pubblico da Google Maps

Google presenta Live Caption - la Guida Vocale su Maps e DIVA - l’obiettivo : migliorare l’accessibilità di smartphone ed app : L’accessibilità è uno di quei temi che spesso si sottovaluta nello sviluppo di app e device che invece potrebbero essere di supporto a chi soffre di disabilità motorie, sensoriali o cognitive, finendo per renderli per loro spesso parzialmente o totalmente inutilizzabili. In questo ambito si muove il Google Accessibility Team, un team interno al colosso statunitense che si occupa di creare, o partecipare alla creazione, di software e ...

L'aggiornamento 10.28.2 di Google Maps aggiunge delle interessanti scorciatoie di ricerca

Google Maps introduce nuove icone personalizzate dei luoghi più importanti nelle grandi città: ecco il nuovo strumento a disposizione di turisti e non.

La Modalità in incognito è arrivata finalmente all'interno di Google Maps: ecco come attivarla e usarla subito!

Le segnalazioni di ostacoli sono disponibili all'interno di Google Maps da qualche tempo e quest'oggi aumentano di numero dando all'utente la possibilità di segnalare altri specifici tipi di ostacoli.

Google Maps dispone già di un tema scuro ma funziona solo durante la navigazione, mentre il resto dell'interfaccia è ancora oggi chiaro. Ora sono spuntate nell'interfaccia le prime tracce di una modalità dark in Google Maps, ma a quanto sembra il processo sembra ancora alla fase iniziale.

Debutta nelle città di Chicago, Los Angeles e New York un nuovo elenco di Google Maps, Local Favorites