Giulia De Lellis e il successo del libro | la battuta al Maurizio Costanzo Show | «Corna

“Sei divina”. Silvio Berlusconi incantato davanti a Giulia De Lellis : Silvio Berlusconi non ha mai fatto mistero della sua passione per le donne. E pure stavolta non si è smentito. Ospite del “Maurizio Costanzo Show” ha espresso tutto il suo apprezzamento per l’influencer Giulia De Lellis che ha venduto la cifra record di 110.000 copie con il suo primo libro “Le corna stanno bene su tutto. Ma io stavo meglio senza” edito da Mondadori. Appena entrato in teatro Berlusconi si è complimentato con l’ex corteggiatrice ...

Belen Rodriguez contro Giulia De Lellis : Caterina Balivo dice la sua : Caterina Balivo a Vieni da me si espone sulla presunta querelle tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis Nella puntata di oggi di Vieni da me, Caterina Balivo ha parlato di gossip con alcuni suoi ospiti, tra i quali Stefano Dominella. E con loro ha anche affrontato il tema della settimana che più ha acceso gli animi sui media: Giulia De Lellis e Belen Rodriguez sono ai ferri corti? Difatti lo sfogo di Sabato scorso fatto dalla popolare influencer ...

Valentina Dallari contro Giulia De Lellis : “Mi sono sentita offesa” : Giulia De Lellis, la replica di Valentina Dallari: “La donna è bella perché è donna” Nell’epoca dei social la realtà si è scissa: quella reale e quella virtuale. Ogni volta che una parola viene pronunciata nella prima realtà, nella seconda ha una diversa e/o uguale risonanza. Nel caso di Giulia De Lellis, che in un servizio de Le Iene ha confessato di preferire le donne magre a quelle grasse. Valentina Dallari, ex tronista di ...

Jeremias - possibile frecciatina a Giulia De Lellis : 'Da quando si usa IG per minacciare?' : Non accennano a placarsi le chiacchiere sulla "guerra" che si starebbero facendo a distanza Giulia De Lellis e Belen Rodriguez; l'ultimo rumors che è circolato in merito è quello che coinvolge il fumantino fratello dell'argentina, Jeremias. Il blog "Vicolo delle News" sostiene che le Stories che il giovane ha pubblicato su Instagram nelle scorse ore, sarebbero una frecciatina neppure troppo velata all'influencer con la quale ha condiviso ...

Giulia De Lellis punge Damante : 'Avrei preferito fidanzato fedele a libro super venduto' : "Le corna ti hanno portato fortuna", è questo il commento ironico che ha fatto Maurizio Costanzo quando ha iniziato l'intervista a Giulia De Lellis. Il libro che è nato dai tradimenti di Andrea Damante, infatti, è stato un vero successo, tanto che la ragazza ha anticipato che potrebbe diventare un film. Al padrone di casa, che le ha chiesto se è contenta di come sono andate le cose con l'ex, visti i risultati raggiunti dal romanzo, l'influencer ...

Giulia De Lellis - su Instagram fa una rivelazione sul rapporto con Iannone : Al centro del gossip non solo per il successo del suo libro, ma anche per la lite con Belen Rodriguez, Giulia De Lellis si è concessa una mattinata casalinga dopo le registrazioni del Maurizio Costanzo Show. L’influencer, volata da Roma a Milano e da sotto la Madonnina poi salita in macchina per raggiungere Lugano, ha “salutato” questo mercoledì pubblicando delle stories Instagram in cui scherza con il fidanzato Andrea ...

Giulia De Lellis e Andrea Iannone convivono da 5 mesi : Per Giulia De Lellis è un momento d'oro: mentre il suo libro risulta ancora tra i più venduti nel nostro Paese, l'influencer ex fidanzata di Andrea Damante si è ritrovata a dover smentire il settimanale Chi, che aveva scritto a suo avviso una notizia non vera.Secondo la rivista diretta da Alfonso Signorini, la ragazza sarebbe stata pronta ad andare a convivere con il campione di motociclismo Andrea Iannone, ma a stretto giro è arrivata la ...

Giulia De Lellis ammette il ritocchino : 'Ho fatto il filler al viso - ma voi non abusatene' : La sincerità è forse una delle qualità di Giulia De Lellis che il pubblico apprezza maggiormente: sono tante le occasioni, infatti, in cui la giovane ha detto quello che pensa, anche a rischio di essere impopolare. Qualche giorno fa, mentre rispondeva alle curiosità dei follower su Instagram, l'influencer ha ammesso di essere ricorsa al ritocchino. Il consiglio che la romana ha dato a chi intende fare come lei, però, è quello di non stravolgersi ...

