Giovanni Salvi | un papa straniero nominato dal Csm pg di Cassazione

Csm - Giovanni Salvi nuovo procuratore generale della Cassazione : Alla presenza del capo dello Stato il plenum dell'organo di autogoverno della magistratura ha nominato il successore di Riccardo Fuzio. Mattarella: "Nomine soltanto con criteri attinenti alle capacità professionali"

Cassazione - Giovanni Salvi è il nuovo Pg : 16.33 Il Plenum del Csm, presieduto dal Capo dello Stato, ha nominato a maggioranza Giovanni Salvi nuovo Pg della Cassazione. Salvi è attualmente procuratore generale di Roma. Prende il posto di Riccardo Fuzio, dimessosi a luglio, dopo essere stato indagato dalla procura di Perugia per rivelazione di segreto d'ufficio, a latere dell'inchiesta sul pm Palamara. Salvi ha battuto il Pg di Napoli Riello e l'avvocato generale della Cassazione ...

Giovanni Floris a DiMartedì sulle minacce di morte : "Salvini - capisce la differenza?". Cosa non torna : Una frase grave passata inosservata ai più. E' quella pronunciata da Giovanni Floris mentre si rivolgeva a Matteo Salvini. “Lei comprende - vero? - la differenza di valore simbolico tra le minacce rivolte ad una vittima dell’Olocausto, e quelle rivolte ad un politico?”, ha detto il conduttore di DiM

A San Giovanni nasce la destra di Salvini : Il 19 ottobre a San Giovanni, nella piazza e sul palco, lo spettacolo è stato assai eloquente: Salvini ha preso saldamente in mano la leadership della destra, la Meloni si è ritagliata uno spazio su una linea di destra-destra, Berlusconi sul piano politico si è arreso senza condizioni ottenendo un garbato omaggio alla memoria storica.La situazione è stata efficacemente sintetizzata dal senatore Rotondi: il 19 è ...

Matteo Salvini : "Siamo 200mila in piazza San Giovanni - cambieremo il Paese. Mandiamoli a casa" : Matteo Salvini è salito tra gli applausi sul palco di piazza San Giovanni a Roma e ha esordito ringraziando la folla. "cambieremo la storia di questo Paese. Mi dicono che siamo 200.000, vi dico 200.000 volte grazie", dice il leader della Lega che parla dopo gli interventi di Silvio Berlusconi e Gior

Salvini apre la manifestazione a San Giovanni : "Non è la piazza di Matteo - Silvio o Giorgia ma di tutti" : “Questa non è la piazza di Matteo, Giorgia e Silvio, ma di tutti voi”. A sorpresa è stato il primo a salire sul palco Matteo Salvini. Il leader della Lega ha salutato i manifestanti di piazza San Giovanni. La celebre piazza romana oggi è teatro dell’iniziativa del centro destra, “Orgoglio italiano”. Sotto al palco radunate molte persone. In alto sventolano palloncini e bandiere. Tra i tanti ...

Roma : Salvini - Meloni e Berlusconi in piazza San Giovanni. “Qui l’Italia che lavora” : E' iniziata a Roma la manifestazione unitaria del centrodestra Orgoglio Italiano. Presenti, oltre al leader della Lega Matteo Salvini, anche Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi. Migliaia i militanti in arrivo da tutta Italia, ma problemi per quelli in viaggio su un treno che ha preso fuoco vicino a Pisa.Continua a leggere

Gad Lerner ricoperto di insulti in piazza San Giovanni : "Vattene - hai augurato la morte a Matteo Salvini" : Gad Lerner è stato insultato appena arrivato in piazza San Giovanni poco prima della manifestazione di Matteo Salvini e del centrodestra. Il giornalista è arrivato al banchetto sotto il palco per ritirare il proprio accredito, ed è stato avvicinato e insultato a voce alta da un gruppo di manifestant

Accordi&Disaccordi (Nove) - Andrea Scanzi : “Matteo Salvini scende in piazza San Giovanni contro se stesso” : Andrea Scanzi parte con il suo nuovo monologo all’interno del talk show politico condotto insieme a Luca Sommi, con la partecipazione di Marco Travaglio, in onda tutti i venerdì alle 22.45. “Io non so se è capitato anche a voi, ma io sono rimasto molto colpito dall’incontro di qualche giorno fa tra Sergio Mattarella e Donald Trump – detto Scanzi – A un certo punto Trump ha detto: “Italiani e americani sono ...

Piazza San Giovanni - la sfida dei 200mila di Salvini che spacca il centrodestra : L'obiettivo del segretario del Carroccio è quello di riempire la Piazza simbolo della sinistra italiana, un Piazzale...

Piazza San Giovanni - la sfida dei 200mila di Salvini che spacca il centrodestra : L'obiettivo del segretario del Carroccio è quello di riempire la Piazza simbolo della sinistra italiana, un Piazzale...

Piazzapulita - Giovanni Floris e il grosso problema di Salvini e Renzi : "Su cosa sono caduti entrambi" : Che cos'hanno in comune Matteo Salvini e Matteo Renzi? A un paio di giorni dal faccia a faccia a Porta a porta, è Giovanni Floris, ospite di Corrado Formigli a Piazzapulita su La7, a dire la sua: "sono caduti entrambi sulla incapacità di includere". Sia il leader della Lega sia quello di Italia Viva

Centrodestra : Salvini - ‘a piazza S.Giovanni molti che c’erano per raduni operai’ : Roma, 12 ott. (AdnKronos) – ‘Mi sto accorgendo che tra le decine di migliaia di adesioni che ci stanno arrivando in questi giorni non sono affatto rari i casi di persone che la stessa piazza l’hanno frequentata ai tempi delle grandi manifestazioni operaie. Verrebbe da pensare che oggi i veri ‘abusivi’, tanto nel palazzo quanto a piazza San Giovanni, sono proprio gli esponenti del Partito democratico che, prima ...

Giovanni Brusca chiede gli arresti domiciliari/ Salvini 'Disumano - in carcere a vita' : Giovanni Brusca chiede i domiciliari: oggi il giudizio della Cassazione. Maria Falcone, sorella del magistrato ucciso nella strage di Capaci non ci sta.