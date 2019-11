Gioia Tauro | sequestrata tonnellata di cocaina nascosta nelle banane

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Millecentosettantasei chilogrammi di. Nella giornata di ieri, lunedì 13 novembre, i carabinieri del Raggruppamento operativo speciale e del comando provinciale di Reggio Calabria, in collaborazione con i finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza – e con il supporto dei funzionari dell’Agenzia delle dogane die dei funzionari dell’Europol - hanno sequestrato oltre unadi droga,in 144 imballi celati in un container refrigerato adibito al trasporto del frutto.\Il container, proveniente dal Sud America e sbarcato al porto della città calabrese, era destinato in Germania, secondo quanto attestano i relativi documenti di viaggio. Si tratta di uno dei sequestri più importanti e ingenti mai effettuati sul territorio nazionale, capace di assestare un duro colpo alla ‘ndrangheta, che come noto gestisce il traffico ...

