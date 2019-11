Ginnasta cade dalle parallele durante l’allenamento | morta a 20 anni la giovane promessa

Fonte : newscronaca.myblog

(Di giovedì 14 novembre 2019) Si stava allenando, come tutti i giorni, sulleasimmetriche, quando è scivolata e caduta, battendo a terra con la schiena. Così è, ad appena 20, unadella ginnastica che aveva accumulato un’esperienza tale da iniziare ad allenare i bambini. Melanie Coleman,della ginnastica statunitense, era stata vittima dell’incidente nella giornata di venerdì e le sue condizioni erano apparse subito disperate: le lesioni al midollo spinale, infatti, l’hanno portata alla morte, avvenuta domenica sera. La ragazza, che viveva, studiava e si allenava nel Connecticut, è caduta proprio davanti agli occhi del suo allenatore, Thomas Alberti. Melanie Coleman era stata trasferita d’urgenza allo Yale New Haven Hospital, ma i medici non sono riusciti a salvarla. Lo riporta la CNN. L’allenatore della ragazza, ancora sotto choc, ...

