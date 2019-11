GF Vip spagnolo | il conduttore chiede scusa agli Onestini | Luca replica | ' Apprezzo'

Fonte : Blastingnews

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il percorso di Gianmarcoal Gran Hermano Vip si è concluso due settimane fa. L'avventura del giovane all'interno del reality-show in versione iberica è stata dettata dalle polemiche. A scatenare l'ira del pubblico e di alcuni concorrenti è stata la vicinanza tra 'Gimbo' e l'ex modella Adara Molinero. Tutto è accaduto con l'entrata in studio da parte di Gianmarco dopo l'eliminazione dal programma. Ad attenderlo non c'era solo il fratello, ma anche il pubblico furioso ed i concorrenti eliminati precedentemente. L'ex protagonista del Gran Hermano per alcuni minuti è stato messo sotto pressione dal. Ad alimentare il malcontento dei presenti è stata l'ammissione di Gianmarco, che ha riferito di essersi innamorato della sua coinquilina....

