Gerry Scotti percula Scheri direttore di Canale 5 | «Nei comunicati sbianchetta

Gerry Scotti commenta Adrian : "La piacevolezza provata in studio - a casa non è arrivata" (e scherza sui comunicati di Scheri) : "Celentano è un bambino di 80 anni, pieno di curiosità su tutto, una persona emozionata e affettuosa, proprio il genere di uomo che speravo che fosse". Gerry Scotti, durante un incontro stampa riservato soltanto alla stampa cartacea, ha commentato Adrian, il nuovo show di Celentano a cui ha partecipato come ospite. "Non avevo mai avuto occasione di conoscerlo prima, mi ha sorpreso per quante cose sapesse di me, mi ha fatto un sacco di domande ...

Adrian - la bomba-Gerry Scotti : "Cosa penso dello show di Celentano e del comunicato di Mediaset" : Gerry Scotti è stato ospite di Adriano Celentano su Canale 5 durante la prima puntata di Adrian, un programma che il conduttore Mediaset promuove a pieni voti. "Mi è piaciuto moltissimo", dice Gerry in una intervista a ItaliaOggi: "È stato un sogno incontrare e parlare di persona con Celentano, per

Nicolò Scalfi - la notizia sul ‘campioncino’ di Caduta Libera arriva proprio da Gerry Scotti : Gerry Scotti ha da poco festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, il quiz che va in onda nella fascia preserale su Canale 5. In un’intervista rilasciata a “Tv Sorrisi e Canzoni”, il conduttore ha confermato la chiusura del programma, ma ha annunciato il ritorno in primavera dopo “Avanti un Altro” per festeggiare le mille puntate. “Bisogna dare un periodo di stop per mettere a posto alcune cose, cambiare qualche meccanismo, trovare nuovi ...

Caduta Libera : Nicolò Scalfi torna in gara. L’annuncio di Gerry Scotti : Gerry Scotti annuncia il ritorno del campione Nicolò Scalfi a Caduta Libera Sta per concludersi questa fortunata edizione di Caduta Libera, condotta da Gerry Scotti, da sempre padrone di casa del quiz in onda nel preserale di Canale 5 dal lunedì alla domenica. E proprio in vista dell’arrivo di un nuovo game che condurrà sempre lui, dal titolo Conto alla rovescia, al via lunedì, all’inizio della puntata di Caduta Libera di oggi, ...

Caduta Libera chiude. Gerry Scotti conferma : “Periodo di stop” : Gerry Scotti chiude Caduta Libera: “Bisogna dare un periodo di stop” Senza ombra di dubbi, è una stagione ricca di impegni per Gerry Scotti. Il conduttore ha da poco festeggiato le 800 puntate di Caduta Libera, è uno dei giurati di Tu Si Que Vales e, di recente, è stato ospite di Adriano Celentano. Intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni, ha confermato che Caduta Libera chiude ma ritornerà in primavera dopo Avanti un Altro di Paolo ...

Adrian - Celentano contro Gerry Scotti : "Troppi soldi nei tuoi quiz - dietro il gioco d'azzardo" : Adriano Celentano, nella prima puntata del nuovo Adrian, non ha risparmiato critiche neanche a Gerry Scotti e ai suoi programmi quiz che hanno così tanto successo di pubblico. Adriano accusa i qui e dice che non bisogna regalare i soldi. Pronta la replica di Scotti che afferma che i concorrenti hann

Adrian : ospiti Paolo Bonolis - Gerry Scotti - Maria De Filippi - Carlo Conti - Checco Zalone - Massimo Giletti e Piero Chiambretti : Il ritorno di Adrian, il meglio dello spettacolo italiano per Adriano ...

“Ho un fidanzato”. Caduta Libera - il coming out del campione sorprende tutti. E Gerry Scotti reagisce così : Tutti senza parole di fronte a quella scena successa durante l’ultima puntata di Caduta Libera. Il pubblico in studio, quello a casa, persino il padrone di casa Gerry Scotti sono rimasti a bocca aperta per la naturalezza con cui il nuovo campione Diego ha fatto sapere a tutta Italia di essere gay. Lo ha fatto con una disinvoltura tale da stupire tutti. Diego, che è riuscito a mandare a casa Gabriele Giorgio (con ben 300.000 euro), dopo aver ...

Tu Si Que Vales - Gerry Scotti si scatena in un imperdibile ballo : Durante la puntata di ieri sabato 26 ottobre di Tu Si Que Vales, Gerry Scotti ha avuto modo di esibirsi in un ballo “scatenato” insieme al concorrente Maurizio, che è finito proprio nella “scuderia” del conduttore. Maurizio, 54 anni, ha affermato di avere dalla sua delle “mosse magiche” per conquistare il pubblico e Gerry non si è saputo trattenere: il ballo sulle note di Andiamo a Comandare è imperdibile. Per ...

Tu sì que vales - giuria senza parole. Gerry Scotti : “Impressionante” : Tu sì que vales, Gerry Scotti senza parole: “Una roba mai vista!” Prima puntata della nuova edizione di Tu sì que vales: Tip e Tap hanno già divertito i giudici e il pubblico in studio con la complicità di Gerry Scotti (manager della sua speciale Scuderia di talenti). Dopo l’esibizione dei tre fratellini Gargarelli che hanno ballato lo swing su una base ‘house’ è stata la volta di due artisti acrobati che, con ...

Caduta Libera - Gabriele Giorgio pazzesco : chi è il nuovo campione del quiz di Gerry Scotti : Caduta Libera guidato e condotto da Gerry Scotti sta svelando, di puntata in puntata, un vero e proprio campione. Che, a suon di vittorie, sta scalando la cima delle vittorie record maggiori di tutti i tempi. Dopo Nicolò Scalfi, che detiene ancora il record assoluto di vittorie all’interno del programma in onda su Canale Cinque, è la volta di un altro campione. Stiamo parlando di Gabriele Greco, il vincitore recordman che sta mietendo successi ...