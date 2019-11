Georgette Polizzi | Quando ho scoperto la malattia ho pensato di uccidermi

Georgette Polizzi/ 'Ho fatto mille lavori - anche pulire i bagni' - Seconda Vita - : Georgette Polizzi a 'Seconda Vita': 'infanzia di abusi e violenze'. La malattia della madre, la scoperta che il padre è vivo fino alla sclerosi multipla

Seconda Vita - Georgette Polizzi : "Quando ho saputo di avere la SLA mi sarei ammazzata" : Un racconto vero, a cuore aperto, commovente quello di Georgette Patrizzi a Seconda Vita, il programma di Gabriele Parpiglia in onda su Real Time all'interno del quale, questa sera, abbiamo visto come prima ospite della puntata l'ex concorrente di Temptation Island Georgette, che da poco si è sposata con il suo compagno Davide Tressi e che sul canale 31 del digitale terrestre, a Parpiglia, ha voluto raccontare della sua personalissima Seconda ...

Georgette Polizzi - confessione su maternità e figli : “Colpo di grazia!” : La vera storia di Georgette Polizzi: il racconto a Seconda vita Georgette Polizzi ha confessato di non poter avere figli a Gabriele Parpiglia durante la trasmissione Seconda vita, in onda ogni mercoledì alle 21.10 su Real Time. La ragazza ha combattuto molto per essere felice, ha dovuto accettare la sua malattia (sclerosi multipla) e un […] L'articolo Georgette Polizzi, confessione su maternità e figli: “Colpo di grazia!” ...

Georgette Polizzi - l’amara confessione : “Non potrò mai avere figli” : La vita di Georgette Polizzi assomiglia ad un romanzo: la fashion stylist, ex concorrente di Temptation Island, ha raccontato alcuni tristi episodi che l’hanno segnata e rivelato di aver scoperto da poco di non poter avere dei figli. Georgette, divenuta nota al pubblico da casa in seguito alla sua partecipazione al reality show dei sentimenti cui prese parte insieme a Davide Tresse, suo attuale marito, si è prestata per una lunga intervista con ...

Seconda Vita - Georgette Polizzi : ‘Mia madre uccisa dal suo compagno - c’era sangue ovunque’ : “Quando avevo 16 anni l’ex compagno di mia madre l’ha uccisa e oggi è un assassino a piede libero. Per me è stato scioccante, c’era sangue in ogni dove” Georgette Polizzi su Real Time racconta a Gabriele Parpiglia nel programma Seconda Vita (in onda mercoledì 13 novembre alle 21.10) i drammi della sua Vita mai resi pubblici. Georgette Polizzi e Davide Tresse, le foto del matrimonio Georgette Polizzi, dall’assassinio ...

