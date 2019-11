Gemma Galgani attacca Anna Tedesco | Tina Cipollari e Barbara De Santi!

Uomini e Donne - il confronto tra Gemma Galgani e Jean Pierre Sanseverino (video) : prosegui la letturaUomini e Donne, il confronto tra Gemma Galgani e Jean Pierre Sanseverino (video) pubblicato su Gossipblog.it 13 novembre 2019 15:05.

Caos a Uomini e Donne : Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis scappa dallo studio : Gemma Galgani ha praticamente perso la testa per Juan Luis, il cavaliere napoletano arrivato da pochissimo al trono over di Uomini e Donne per corteggiarla. Intervistata dal magazine del programma, la dama ha svelato che è stato un vero e proprio colpo di fulmine: “A primo impatto mi ha colpita il suo sorriso. E poi è stato un crescendo, proprio come in un concerto. Ebbene sì, è scattato il ‘coup de foudre’! Lo sentivo molto vicino e mentre ...

Uomini e Donne - tutti gli amori di Gemma Galgani : Dal matrimonio giovanissima ad oggi: chi sono gli Uomini che hanno lasciato il segno nel cuore della dama torinese?

Gemma Galgani e Juan Luis/ Uomini e Donne : un ballo con Tina Cipollari rovina... : Gemma Galgani sempre più presa da Juan Luis, ma la richiesta di un ballo da parte di Tina Cipollari fa infuriare la dama del trono over di Uomini e Donne.

Jean Pierre e Gemma Galgani - lite a Uomini e Donne/ 'Troppo possessiva - voleva...' : Jean Pierre Sanseverino, nuova lite con Gemma Galgani nello studio del trono over di Uomini e Donne: 'Troppo possessiva, voleva subito...'.

Gemma Galgani in lacrime per Juan Luis - anticipazioni trono over Uomini e donne : La felicità per Gemma Galgani dura solo qualche attimo. Anche questa volta, puntuale come sempre, si affacciano le prime delusioni nella conoscenza con il cavaliere di turno, Juan Luis nello specifico. Dopo un inizio col botto e la grande emozione della dama che a stento si regge in piedi nel rivederlo in studio, la torinese – che rispondendo agli attacchi di Tina si spinge a dire: “Ho una storia che voglio difendere da te” ...

Uomini e Donne - Jean Pierre Sanseverino : "Gemma Galgani troppo possessiva" : Intervistato da 'Uomini e Donne Magazine', in edicola questa settimana, Jean Pierre Sanseverino, ha spiegato, una volta per tutte, perché non è funzionata la frequentazione con Gemma Galgani. Dopo qualche settimana di frequentazione, il cavaliere ha preferito vivere la conoscenza su un piano amicale per non illudere la dama sulla diversa natura dei loro sentimenti: Gemma è una bellissima persona. Non credo sbagli qualcosa. O meglio, io posso ...

Tina Cipollari : "Gemma Galgani sbaglia tutto. Non si fa desiderare - corre troppo" : Tina Cipollari, intervistata da 'Uomini e Donne Magazine', ha svelato finalmente il motivo dell'ideazione di alcuni 'giochi' come quello ispirato a 'Il Tempo delle mele' che, solo qualche settimana fa, hanno avuto l'unico scopo di far rompere il ghiaccio a Jean Pierre, intenzionato, però, ad instaurare esclusivamente un rapporto di amicizia: Gemma fa di tutto per avere il contatto fisico con un uomo. Non mi diverte affatto! Non le faccio fare ...

Gemma Galgani E JUAN LUIS/ Uomini e Donne - serenata e bacio : 'sono emozionata' : JUAN LUIS e GEMMA GALGANI: la frequentazione procede a gonfie vele, ecco le ultime novità oggi in onda.

Gemma Galgani : “Con Juan Luis Ciano un colpo di fulmine - spero non sia come Giorgio Manetti” : Le vicissitudini di “George & Gems” sono ormai un ricordo lontano. Gemma Galgani sembra aver trovato l’amorer nel Cavaliere Juan Luis Ciano, una situazione che ha tutte le carte in regola per diventare la nuova telenovela del Trono Over di Uomini e Donne. Intervistata dal magazine ufficiale del programma, Gemma ha svelato che quello per al dentista di origini venezuelana è stato un vero e proprio ...

“Finalmente!”. Gemma Galgani ritrova il sorriso : una bellissima notizia per la dama torinese : Con la nuova settimana riparte anche Uomini e Donne che oggi andrà in onda una nuova puntata del Trono Over. Neanche a dirlo i protagonisti sono Gemma Galgani, Ida Platano e Riccardo Guarnieri. E mentre la prima appare al settimo cielo, la coppia racconta nuovi drammi. La puntata prende inizio, come sempre, dalla dama torinese. Maria De Filippi manda in onda l’esterna di Gemma con Juan Luis, il nuovo corteggiatore venezuelano arrivato la scorsa ...

Tina Cipollari - il duro sfogo su Gemma Galgani : “Sbaglia tutto!” : Tina Cipollari si sfoga su Gemma Galgani: “Con gli uomini sbaglia tutto!” Gli scontri tra Gemma Galgani e Tina Cipollari sono all’ordine del giorno e non c’è speranza di sotterrare l’ascia di guerra. Nell’ultima puntata del Trono Over di Uomini e Donne Jean Pierre ha chiuso la sua conoscenza con Gemma e quest’ultima si è subito buttata a capofitto nelle braccia di Juan Luis con cui si è baciata. A ...

U&D - Gemma Galgani precisa : 'Non cerco un clone di Giorgio Manetti - ho già dato' : Il nuovo numero di Uomini e Donne Magazine ha raccolto lo sfogo di Gemma Galgani sulle sue vicissitudini sentimentali: se la conoscenza con Juan Luis sembra procedere a gonfie vele, è sul suo passato che la dama del Trono Over non ha avuto bellissime parole. Su Giorgio Manetti, in particolare, la torinese ha detto di non cercare un signore con le sue caratteristiche: la relazione con "il gabbiano", infatti, ha fatto soffrire a tal punto la ...