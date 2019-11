GdS | Il Napoli punta Berge del Genk Ecco quando si potrebbe chiudere

GdS – Roma-Napoli - attuato il piano di sicurezza : Roma-Napoli, attuate le misure di sicurezza Roma-Napoli desta sempre qualche preoccupazione dal punto di vista dell’ordine pubblico. La Gazzetta dello Sport riporta il piano di sicurezza che sarà attuato questo pomeriggio, con circa 800 steward messi a disposizione dalla Roma. Inoltre, saranno impiegati circa 1000 uomini delle forze dell’ordine. Da ieri sera – scrive la rosea – sono iniziate le operazioni di bonifica ...

GdS – Roma-Napoli è già spareggio Champions : L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive in merito al mathc di oggi pomeriggio tra Roma e Napoli. Roma-Napoli passa dalle rispettive difese, stando al quotidiano, sotto i riflettori Smalling e Koulibaly. “Ci sono lutti che durano lo spazio di un nuovo bacio e matrimoni apparentemente perfetti che invece non decollano. Ecco, Roma e Napoli, in fondo, paiono vivere situazioni del genere. L’universo giallorosso infatti, ...

GdS su SPAL-Napoli : Manolas ancora out. In attacco spazio alla coppia Milik-Mertens : L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport prova ad anticipare le scelte tattiche di mister Ancelotti in occasione della sfida di domani a Ferrara contro la Spal. Manolas è ancora out mentre Milik, assente nella gara di Champions League contro il Salisburgo, dovrebbe giocare titolare in attacco. Domani pomeriggio alle ore 15:00, il Napoli di Ancelotti sarà impegnato in trasferta a Ferrara contro la SPAL nella gara valevole ...

GdS : Fabian Ruiz è incedibile per il Napoli : Nonostante le sirene di mercato inglesi e soprattutto spagnole, il presidente Aurelio De Laurentiis è più che mai deciso a blindare il suo gioiello Fabian Ruiz. Ad affermare ciò è l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Fabian Ruiz, uno dei calciatori più forti dell’organico del club partenopeo, è al centro del progetto Napoli. L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport sottolinea quanto sia importante il ...

GdS – Lozano come Mertens - anche il belga cominciò male a Napoli : La Gazzetta dello Sport scrive in merito all’inizio di stagione poco entusiasmante di Hirving Lozano al Napoli. Lozano – La rosea traccia il paragone con i primi passi di Dries Mertens in azzurro. “C’è un paragone che può aiutare e stimolare il messicano. anche Dries Mertens arrivò nel 2013 con buone credenziali da Eindhoven e all’inizio il suo cammino in azzurro non fu dei più semplici. I 114 gol del belga, fra i tre ...

Napoli – GdS : “Va bene difendere la squadra ma l’effetto Liverpool è svanito” : L’analisi de La Gazzetta dello Sport non è dolce nei confronti di Ancelotti che non va oltre al pari contro il Genk. Napoli definito sconclusionato. D’altrocanto guardando la rosa del Genk, tranne due calciatori di livello, non lascia pensare di poter fermare gli azzurri. “Dagli elogi della sofferenza alle recriminazioni sulla sfortuna, Carlo Ancelotti versione belga non convince, anche se capiamo che un allenatore debba ...

Napoli-Brescia – GdS : “Vittoria non meritata. Troppa sofferenza al San Paolo. In Belgio bisogna vincere senza se e senza ma” : Napoli-Brescia – Dura l’analisi de La Gazzetta dello Sport che giudica non merita la vittoria del Napoli al San Paolo contro il Brescia di Corini. Napoli-Brescia – La rosea fa un’analisi a specchio, da un lato Mertens, Di Lorenzo ed un San Paolo finalmente pieno a spingere gli azzurri. Dall’altra un secondo tempo che suscita parecchi interrogativi. protanista Vittoria non meritata “Tre punti, un San ...

Turnover Napoli – GdS : “Sarri faceva infuriare Adl” : Turnover Napoli – La Gazzetta dello Sport sottolinea le differenza nella gestione della rosa tra Ancelotti e Sarri. Turnover Napoli – La rosea mette in evidenza quanto sia differenti le due gestioni. Quella di Maurizio Sarri non era affatto gradita al presidente De Laurentiis. Negli anni questa gestione ha provocato la svalutazione di calciatori come Maksimovic, Rog ed Ounas. Il tecnico toscano, anche ieri in conferenza ha ...

La Gazzetta dello Sport ha pubblicato un VIDEO nel quale spiega le pagelle redatte per gli azzurri. Kalidou Koulibaly è tornato padrone dell'area pagella Napoli – Secondo la rosea il peggiore, ad ogni modo con la sufficienza è stato Manolas.