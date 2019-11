Gb | giornale pubblica necrologio di una persona ancora viva Ira dei familiari

Fonte : ilgiornale

(Di giovedì 14 novembre 2019) Gerry Freda La famiglia del destinatario delha inviato una dura nota di protesta alla redazione della testata, che si è subito scusata per l'errore Nel Regno Unito, unè incappato in una grave gaffe,ndo ildi una”. Secondo quanto riporta Fox News, il quotidiano in questione è The Northern Echo, diffuso principalmente nel nord-est dell’Inghilterra, che ha appunto annunciato in questi giorni, tramite il suo sito web e i propri canali social, la morte di Charlie Donaghy, un ottantatreenne appassionato di sport amatoriali residente nella contea di Durham. La morte dell’anziano, con un passato da insegnante di geografia ed educazione fisica, era stata allora presentata dall’organo di informazione come una notizia estremamente attendibile, in quanto reperita consultando ben tre“fonti indipendenti”. Tuttavia, poco tempo ...

