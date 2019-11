Fumo | gli esperti | “In Italia i rischi da e-cig sono bassi | ma le istituzioni vigilino”

Fonte : meteoweb.eu

(Di giovedì 14 novembre 2019) Più indagini e studi e un’attenzione maggiore da parte delle autorità sanitarie nazionali per evitare, in Europa e in, quello che è accaduto negli Usa con i decessi e i casi di malattie polmonari tra i giovani consumatori di e-cig. “C’è bisogno di più studi in questo settore perché non tutto è chiaro sugli effetti delle sigarette elettroniche sulla Salute e soprattutto qualile conseguenze sui più giovani che usano questi dispositivi”. A parlare, all’Adnkronos Salute, è Cliff Douglas, vice presidente American Cancer Society for Tobacco Control, tra i relatori del ‘The E-cigarette Summit. Science, regulation & public Health’, in corso a Londra nella sede della Royal Society. “La raccomandazione che darei a qualsiasi autorità sanitaria che deve prendere una posizione su questo tema – sostiene Douglas – e che serve ...

