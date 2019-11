Frozen 2 | Il segreto di Arendelle non rinnova la magia del primo film

Fonte : wired

(Di giovedì 14 novembre 2019) https://www.youtube.com/watch?v=IP4mNWJoKq4 Come capita sempre di più ai sequel animati quando le idee scarseggiano (anche quelli live action di casa Disney) anche in2: Ildi, scopriamo un regno nascosto. Uno dei personaggi che pensava di essere unico viene a scoprire che c’è una zona della mappa che prima era inaccessibile (ma che come in un videogioco viene sbloccata da alcuni eventi a inizio storia) e si trova di fronte ad un nuovo luogo in cui può capire le proprie origini perché là c’è la sua storia personale, finalmente chiara, finalmente raccontata. Così questo secondodiattacca quasi subito dopo il precedente. Le sorelle sono pacificate, il regno prospera ma arriva una nuova minaccia dal passato. Ad essere contesa è l’identità individuale, come nel. Se ininfatti Elsa scopriva che le donne possono trasformarsi da vittime in ...

