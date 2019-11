Francesco Totti lavora a un futuro da agente sportivo

Francesco Totti interpretato dal figlio di Sergio Castellitto in una fiction? “Ha la stesso sguardo chiaro e limpido del Pupone” : Francesco Totti ha da qualche anno lasciato i campi di gioco, non definitivamente il calcio ma si è avvicinato al mondo della televisione e del cinema. La sua storia, com’è noto, dovrebbe diventare una fiction prodotta dalla società WildSide per Sky. Una serie in sei episodi da cinquanta minuti con la regia di Luca Ribuoli e con la narrazione di una parte della sua vita, dal 1975 al 2007. Informazioni, come dicevamo, che hanno iniziato a ...

Ilary Blasi e Francesco Totti a letto insieme : il video intimo finisce sul web. Tutta ‘colpa’ dell’amica : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...

Ilary Blasi e Francesco Totti fanno gli auguri al figlio Cristian : “Con te sempre - ti amo” : Non c’è messaggio più dolce che quello dei genitori per il compleanno di un figlio, come dimostrano le foto pubblicate sui rispettivi profili Instagram da Ilary Blasi e Francesco Totti. Il primogenito della coppia, Cristian, nato nel 2005 ha compiuto 14 anni. Gli auguri di Ilary Blasi e Francesco Totti Sono già passati 14 anni da quando la ex letterina ha dato alla luce il primo dei suoi tre figli, dopo il matrimonio con Francesco ...

Ilary Blasi e Francesco Totti. Una foto ed è delirio : “Ecco cosa facciamo stasera” : La famiglia Totti è una delle più amate dagli italiani. Nel corso degli anni Francesco e Ilary Blasi sono entrati nei cuori non solo dei tifosi della Roma, dove Totti ha vestito la maglia numero 10 e la fascia da capitano per anni, ma anche dalle persone che si sono appassionate a seguire le loro vicende familiari. La popolarità della coppia è trasversale, contempla i ragazzini tifosi di calcio, le ventenni che hanno Ilary come modello, gli ...

Francesco Totti e Ilary Blasi “puponi” : la foto fa impazzire il web. I fan notano la somiglianza : «Forever young». Francesco Totti e Ilary Blasi in versione “puponi” su Instagram. Sul profilo della conduttrice Mediaset è apparsa la foto dei due ringiovaniti a bambini grazie a un app. L’immagine ha fatto impazzire i follower. Il sorriso dell’ex capitano, i capelli color oro della bella Ilary. «Secondo me il ragazzino a sinistra avrà successo nel calcio», scrive un utente commentando il post. Ride l’attrice ...

Francesco Totti - Ilary Blasi confessa : «La nostra storia era destinata a finire... saremmo impazziti» : «La nostra storia sembrava destinata a finire», così Ilary Blasi parla del rapporto con suo marito Francesco Totti in un'intervista rilasciata al settimanale "Oggi"....

Francesco Totti come non l'avete mai visto : hot yoga a 38 gradi su Instagram. E lui reagisce così : Tutti vogliono Francesco Totti. Dalla nazionale di calcio a cinque a quella di beach volley, da Celebrity Hunted ai documentari. E lui? Oltre a divertirsi giocando a calcio a otto, cerca di tenersi...

