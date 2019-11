FINANZA E UE Francia vs Germania | Italia ancora sconfitta

Fonte : ilsussidiario

(Di giovedì 14 novembre 2019) Angela Merkel conta sempre meno in, ma lanon ottiene veri risultati. Per l'ci sono sempre meno spazi in Europa

mrmnft : La GERMANIA alle prese con gli enormi problemi delle sue BANCHE, la FRANCIA con gli islamici e i Gillet Gialli, l'I… - MassimoCerani : RT @Valori_it: La decisione definitiva non è stata ancora presa. Ma il governo della Francia ha mostrato in modo chiaro il proprio orientam… - Valori_it : La decisione definitiva non è stata ancora presa. Ma il governo della Francia ha mostrato in modo chiaro il proprio… -