Fi | Berlusconi lancia il sindaco di Venezia Brugnaro come suo successore | “Me lo auguro”

Berlusconi lancia Caldoro per la Regione Campania : "Salvini e Meloni sono d'accordo" : Caldoro tu sei il prossimo candidato in Campania, sono già d’accordo con Salvini e Meloni. Durante la riunione di questa sera al Senato, raccontano diversi azzurri presenti, Silvio Berlusconi avrebbe lanciato la candidatura per la Regione Campania dell’ex governatore Stefano Caldoro, che avrebbe già ottenuto l’ok di Lega e Fdi.“Se qualcuno sta pensando di lasciare Forza Italia spero almeno che vada nel ...

Silvio Berlusconi al Quirinale - i dettagli del piano lanciato da Giovanni Toti : Ora Silvio Berlusconi fa sul serio. Lo scorso 31 ottobre ha registrato il marchio "Altra Italia". In passato era stata solo un' idea buttata lì. Declinata, più che altro, per mettere agitazione ai dirigenti ribelli di Forza Italia che ambivano alla presa del partito. Adesso, invece, la cosa inizia a

Silvio Berlusconi lancia Altra Italia federata a Forza Italia : Silvio Berlusconi non lascia ma raddoppia. “Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione,

Silvio Berlusconi rilancia Altra Italia : "Il mio successore? ecco da dove arriverà" : Silvio Berlusconi, forte della vittoria del centrodestra in Umbria, rilancia Altra Italia. Questa volta il Cav fa sul serio e la federazione prende sempre più forma: "Penso alla creazione di due o tre nuclei di Altra Italia per ogni regione, prendendo anche il meglio delle liste civiche che si ispir

Berlusconi lancia mobilitazione domani ‘no Tax day’ : Silvio Berlusconi ricorda che "la battaglia contro l'oppressione fiscale, insieme a quelle contro l'oppressione burocratica e l'oppressione giudiziaria, e' da sempre uno dei contenuti piu' importanti della nostra azione politica" e dunque rilancia l'iniziativa per "un vero e proprio 'no-tax day' come ne abbiamo realizzati con successo in passato". Ai sostenitori di Forza Italia, l'ex premier, chiede di farsi promotori, domani, di "allestire, ...

Silvio Berlusconi rilancia Altra Italia - partito parallelo : obiettivo - reclutare nuovi elettori : Silvio Berlusconi, dopo le parole di Matteo Salvini (contrario a un centrodestra unito, quanto meno per come lo vorrebbe Forza Italia) rievoca Altra Italia. La difficile missione della creatura politica sarà affidata al deputato lombardo, Andrea Mandelli. "Due o tre dei nostri parlamentari si devono

Berlusconi lancia Draghi premier e apre cantiere polo moderato con l’Altra Italia : Silvio Berlusconi lancia Mario Draghi come Presidente del Consiglio e apre la partita del polo moderato con l'Altra Italia. Anche se strategicamente invia un messaggio politico a Matteo Salvini, annunciando la sua partecipazione alla manifestazione a Roma contro il Governo M5S-Pd organizzata per il 19 ottobre dal leader della Lega. Sullo sfondo resta ancora intatto il nodo della candidatura del centrodestra per la Calabria dopo il no del partito ...

Silvio Berlusconi lancia Mario Draghi premier : "Intelligente e preparato. Se fosse disponibile..." : "Se Mario Draghi fosse disponibile ad assumere questa responsabilità di capo del governo, certamente è una persona preparata e intelligente e certamente può farlo in maniera adeguata". Silvio Berlusconi, intervistato da Alessandro Sallusti in occasione della kermesse di Forza Italia a Milano IdeeIta

Berlusconi lancia bordate al Milan : i dubbi sulla dirigenza ed il consiglio a Giampaolo : “Non sono riuscito a seguire bene il derby in tv, dopo un po’ il gioco rossonero mi ha molto deluso”. Sono le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, intercettato allo stadio di Lecco da calciomercato.com dopo il successo del suo Monza. “Io ho consigliato Giampaolo? No, io non l’ho consigliato, l’ha consigliato lui (indicando Galliani). La colpa e’ sua. No, in realta’ non l’abbiamo ...