Ferrari Roma | l’auto della nuova Dolce Vita

Ferrari Roma - Tutte le informazioni sulla coupé : Ferrari Roma: lultima sportiva di Maranello è un vero e proprio tributo allitalianità. E per presentarla ai propri clienti la Casa del Cavallino non poteva che scegliere la Città Eterna, dove la nuova 2+2 a motore anteriore ha debuttato in anteprima mondiale con un design estremamente personale. Per il momento il costruttore non ha ufficializzato quando la nuova coupé d'ingresso gamma arriverà sul mercato, ma è ipotizzabile un lancio nel corso ...

Arriva la “Ferrari Roma” - la nuova coupè svelata nella capitale : svelata nella capitale la "Ferrari Roma", la nuova coupè del Cavallino Rampante. E' una supercar caratterizzata "da un design senza tempo, da una spiccata raffinatezza e da guidabilità e prestazioni di assoluta eccellenza". Con una capacità di accelerazione da 0 a 100 in 3,6 secondi e una velocità massima di oltre 320 chilometri orari. La coupè 2+ a motore centrale-anteriore della casa automobilistica di Maranello non è solo "una icona di design ...

Ferrari Roma - debutta il nuovo coupé del Cavallino. E la Dolce Vita diventa Rossa – FOTO : L’aveva promesso, l’ad della Ferrari Louis Camilleri, che questo sarebbe stato un anno pieno di novità. E infatti proprio oggi, dopo F8 Tributo, F8 Spyder, 812 Gts e SF90 Stradale, è arrivato l’ultimo tassello di un piano ben congegnato. L’ennesima Rossa inedita, che Rossa in realtà non è visto che è stata mostrata in anteprima in una livrea grigia che ben si intona col cielo plumbeo della Capitale, dove è stata ...

Ferrari Roma - debutta la nuova V8 2+2 da 620 cavalli che sfida Porsche 911 : Ferrari presenta la nuova 2+2 a motore centrale anteriore, spinta dal V8 da 620 cavalli e con abitacolo super connesso.

Ferrari - A Roma l'ultimo lancio dell'anno : Roma il palcoscenico scelto dalla Ferrari per presentare la sua ultima vettura. Lo ha annunciato l'amministratore delegato Louis Camilleri durante una conference call sui risultati trimestrali, precisando che il nuovo modello sarà svelato giovedì 14 novembre. Sarà la quinta auto lanciata quest'anno dalla Casa di Maranello dopo la F8 Tributo, la 812 GTS, la F8 Spider e la SF90 Stradale. Nessun dettaglio. Camilleri non ha fornito indicazioni ...

Ferrari - A Roma oltre ottanta storiche del Cavallino - VIDEO : Si è conclusa con successo la terza edizione della Ferrari Cavalcade Classiche, manifestazione ufficiale del Cavallino dedicata ai modelli d'epoca. oltre 80 vetture sono state ammesse all'evento e hanno potuto sfilare tra le strade di Roma, dopo aver percorso nei due giorni precedenti una serie di tappe alla scoperta del Lazio. Nomi impotanti. oltre ai collezionisti italiani ed europei, l'evento ha richiamato partecipanti dagli Stati Uniti, ...

Con Ferrari e Angelo Perrone torna a Roma la “dolce vita” - : Roberta Damiata Evento per i 90° anno del brand Ferrari, trecento ospiti che per una notte hanno fatto rivivere a Roma i fasti della dolce vita È tornata la dolce vita a Roma almeno per una sera, e senza scomodare matrimoni reali che scelgono la capitale per risplendere ancora di più. Ci ha pensato il press agent Angelo Perrone organizzatore dell’evento Memorabilia, che apre i festeggiamenti per il 90° anno della scuderia del ...

Campidoglio : strade Roma invase da Ferrari - auto d’epoca sfilano da 20 a 22 settembre : Roma – Sono arrivate a Roma ottantacinque Ferrari d’epoca per la terza edizione della “Cavalcade Classiche”, l’evento internazionale che porta collezionisti e appassionati provenienti da tutto il mondo alla scoperta delle eccellenze italiane. Da oggi fino al 22 settembre protagoniste assolute della manifestazione, che per la prima volta fa tappa nella Capitale, le vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo internazionale, fra le ...

Ferrari Cavalcade Classiche nel weekend a Roma : Oltre 80 Ferrari d’epoca sono attese a Roma dal 20 al 22 settembre per la terza edizione di Cavalcade Classiche, la prima nella Capitale. Con questo evento Ferrari offre alla sua clientela internazionale delle esperienze indimenticabili, alla guida di vetture che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Grazie alla collaborazione con Roma Capitale e le altre […] L'articolo Ferrari Cavalcade Classiche nel weekend a Roma sembra essere il ...