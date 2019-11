F1 | nuova direttiva della FIA | attacco alle power unit della Ferrari? I chiarimenti alla

Fonte : oasport

(Di giovedì 14 novembre 2019) Il GP del Brasile 2019, penultima tappa del Mondiale F1 in programma nel weekend a Interlagos, incomincia con unatecnica stilata dFIA (la numero 38/19) che ribadisce che nessun liquido infiammabile proveniente dal sistema ERS o dall’Intercooler può essere utilizzato nelle camere di combustione. Questo chiarimento fa seguitoceleberrima35/19 emessavigilia del GP degli USA e che vincolava l’uso del flussometro dopo la richiesta diinoltrata dRed Bull. Laè sotto, la scuderia austriaca ritiene che ledel Cavallino Rampante siano irregolari ed è per questo motivo che sarebbero così performanti da dopo le vacanze estive. Questasarebbe nata su iniziativa direttaFIA per fare luce su alcuni aspetti del regolamento e dunque non sarebbe conseguenza di un reclamo di una o più ...

