Ex Ilva : Orlando - ‘governo fermi spegnimento impianti - da Mittal attacco a Paese’ : Roma, 14 nov. (Adnkronos) – “Il governo deve impedire lo spegnimento degli impianti di Ilva. Si tratta di un tentativo di ArcelorMittal di distruggere la capacità produttiva dello stabilimento per rafforzare la propria posizione di mercato eliminando quote di produzione. è un attacco al Paese”. Lo scrive in un tweet il dem, Andrea Orlando. L'articolo Ex Ilva: Orlando, ‘governo fermi spegnimento impianti, da Mittal attacco ...

Ex Ilva : Orlando - ‘da Conte impostazione giusta’ : Roma, 7 nov. (Adnkronos) – “Ha ragione Conte, la sua impostazione giusta. Lo scudo è un falso problema e comunque va ripristinato solo se da parte di Mittal ci sono garanzie a voler adempiere al contratto. Garanzie che ieri, nell’incontro a palazzo Chigi, non ci sono state visto che sono stati messi sul tavolo 5000 esuberi e non vuole bonificare l’altoforno”. Lo dice il vicesegretario del Pd, Andrea Orlando, ...

"L'ex-Ilva è lo specchio delle contraddizioni populiste del governo" - dice Orlando : “Va incontrata la proprietà, va scongiurato lo spegnimento dei forni perché equivarrebbe alla chiusura definitiva dell'impianto”. In un colloquio con Il Foglio il numero due de Partito Democratico Andrea Orlando dice che il caso dell'Ilva è un po' come lo specchio delle contraddizioni populisteggianti di un governo che sul grande impianto siderurgico di Taranto rischia forse di far peggio del precedente. Anche se non manca di sottolineare che ...

Ex Ilva : Paita (Iv) - ‘Orlando non ci attacchi - informativa atto di trasparenza’ : Roma, 4 nov. (Adnkronos) – “C’è una crisi enorme per Ilva e il vicesegretario del Pd attacca Italia viva? Peraltro ricordo a Orlando che l’informativa è un atto di trasparenza e attenzione anche per i lavoratori che stanno vivendo ore di ansia”. Lo afferma Raffaella Paita, di Italia viva. L'articolo Ex Ilva: Paita (Iv), ‘Orlando non ci attacchi, informativa atto di trasparenza’ sembra essere il ...