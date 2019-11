Fonte : ilfattoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) La Procura di Catania hailper istigazione al suicidio di Emilio Coveri, il presidente dell’associazione Exit-Italia – che da anni propugna “il diritto delle persone a una morte dignitosa” e il diritto a “scegliere per sé”- nell’ambito dell’inchiesta sulla morte di Alessandra Giordano, un’di Paternò, in provincia di Catania, deceduta il 27 marzo scorso nella clinicaDignitas che pratica il suicidio assistito. La donna, 47 anni, non era malata terminale ma da tempo soffriva di una grave forma di depressione e di una nevralgia cronica, la sindrome di Eagle, e per questo aveva smesso di lavorare. Nella richiesta diil procuratore aggiunto Ignazio Fonzo e il sostituto Angelo Brugaletta, che hanno coordinato le indagini di carabinieri e polizia postale, scrivono che Coveri “determinava o ...

fattoquotidiano : Eutanasia, insegnante siciliana morta in Svizzera: chiesto il rinvio a giudizio per istigazione al suicidio del pre… - Noovyis : (Eutanasia, insegnante siciliana morta in Svizzera: chiesto il rinvio a giudizio per istigazione al suicidio del pr… - DavideRonni : Istigazione al suicidio, il caso dell'insegnante di Paternò: avviso di garanzia per Coveri -