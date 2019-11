Eros risponde ai gossip sul flirt con Miss Italia

Fonte : dilei

(Di giovedì 14 novembre 2019)Ramazzottiaisulcon, Carolina Stramare. Negli ultimi giorni era circolata un’indiscrezione secondo cui il cantante romano aveva perso la testa per la giovane modella. I due si erano conosciuti subito dopo la vittoria della ventenne nel concorso di bellezza.infatti aveva inviato a Carolina un messaggio, complimentandosi con lei per il risultato raggiunto e la Stramare aveva confessato di essere una sua grande fan, tanto da aver deciso di tatuarsi la frase di una sua canzone per ricordare la mamma scomparsa. Quando iavevano iniziato a circolare,li aveva immediatamente smentiti, affermando di non avere nessuncon. “Ci tenevo a smentire tutto ciò che mi è capitato di leggere – aveva spiegato lei nelle Stories di Instagram -. Credevo non ce ne fosse bisogno, speravo di non dover trattare ...

