Enrico Ruggeri sfida Tu Sì Que Vales | “Se io e Guaccero vinciamo…”

Fonte : lanostratv

(Di giovedì 14 novembre 2019) Biancaedpronti are Tu Si Quecon Una Storia da Cantare Da sabato 16 novembre in prima serata su Rai1 Biancaedsfideranno Tu Si Quedi Maria De Filippi con un programma sulla musica italiana. La trasmissione si chiama Una Storia da Cantare. Il cantante e la conduttrice di Detto Fatto racconteranno in tre serate evento gli indimenticabili Fabrizio De Andrè, Lucio Dalla e Lucio Battisti. Intervistato da Oggi,si è detto pronto allacontro Tu Si Que, che sta manicando un successo dietro l’altro in termini di ascolti: “Non sono uno destinato a fare tv tutti i giorni, quindi vivo la questione degli ascolti in maniera meno pressante degli altri. Spero vada bene, se vinciamo sarebbe un bel segnale per il Paese”. Riusciranno Biancaeda dare filo da torcere ...

