Ennio Doris a tutto campo | Chi non taglia le tasse aumenta la povertà Mario Monti?

Fonte : liberoquotidiano

(Di giovedì 14 novembre 2019) Di politica non vuol parlare, il fondatore e presidente di Banca Mediolanum, questione di rispetto delle competenze. Peròsembra avere le idee molto più chiare dei nostri esponenti governativi su quello che servirebbe al Paese, se non per volare, quantomeno per non tracollare. Il dibatti

Libero_official : L'intervista di Pietro Senaldi a Ennio Doris - macfaddish : RT @O_Strunz: Ennio Doris: 'chi non taglia le tasse aumenta la povertà'. Mica chi le evade. (@antonio_carano) #12novembre #EnnioDoris #Ba… - MrsLucy75 : RT @O_Strunz: Ennio Doris: 'chi non taglia le tasse aumenta la povertà'. Mica chi le evade. (@antonio_carano) #12novembre #EnnioDoris #Ba… -